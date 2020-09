Babišův TV projev vidělo přes 3,1 milionu lidí, méně než v březnu

Praha - Projev premiéra Andreje Babiše k aktuální koronavirové situaci sledovalo v pondělí po 20:00 na tuzemských televizních stanicích celkem přes 3,1 milionu lidí starších 15 let. To je téměř 77 procent všech diváků u televizních obrazovek. Uvedl to server Mediaguru s odkazem na data ATO. Březnový premiérův projev ke stejnému tématu vidělo o jeden milion lidí víc.

Téměř desetiminutový projev odvysílaly všechny tři hlavní skupiny televizních stanic, tedy Česká televize, Nova a Prima. Babiš apeloval na nošení roušek a dodržování dalších nařízení proti šíření koronaviru, poděkoval složkám Integrovaného záchranného systému a zároveň národ vyzval, aby se semkl a zvládl situaci stejně dobře jako na jaře.

Největší podíl v hlavním vysílacím čase po 20:00 měly kanály Novy s 38 procenty, Prima Group měla přes 25 procent a Česká televize 24 procent.