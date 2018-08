Praha - Český premiér Andrej Babiš (ANO) pravděpodobně na konci října navštíví Británii. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Británii Libor Sečka. Babiš by se podle něj měl zúčastnit koncertu České filharmonie, který se uskuteční v rámci vrcholícího projektu Czech Republic 100. Dlouhodobý projekt připomínající 100. výročí vzniku Československa slouží podle velvyslance k nastavení nových bilaterálních vztahů mezi Prahou a Londýnem po nadcházejícím odchodu Británie z Evropské unie.

V posledním říjnovém týdnu se v rámci projektu Czech Republic 100 uskuteční Český týden v Londýně. "V tom týdnu bude klíčovou záležitostí koncert České filharmonie, který se bude konat v Royal Academy of Music, také proto, že profesorem na této škole je současný dirigent (filharmonie) Semjon Byčkov, a budou se hrát skladby českých autorů (Antonína) Dvořáka, (Bedřicha) Smetany, (Leoše) Janáčka. S velkou pravděpodobností se toho koncertu a celého dne zúčastní český premiér," řekl Sečka. Účast už podle něho potvrdil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Pokud by Babiš na návštěvu Británie přijel, čekalo by ho vedle účasti na koncertu také bilaterální jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou, řekl Sečka. V jednání je podle něj i setkání premiéra s představiteli londýnské finanční metropole City.

Den po koncertu se v Londýně uskuteční také Den českého srdce, v jehož rámci ambasáda jedná o účasti českého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Smyslem toho dne je dát dohromady špičkové české a britské specialisty v oboru, kteří spolu budou debatovat. A na závěr toho bude byznysový seminář, kde budou české firmy představovat technologie, které mají pro léčbu v této oblasti. Bude to krásná příležitost pro Českou republiku, aby se představila jako partner v této specializované oblasti zdravotnictví," řekl Sečka.

V rámci projektu Czech Republic 100 bude ambasáda v Londýně pořádat také den věnovaný nanotechnologiím. V minulosti se zaměřovala také na kulturní projekty. Sečka vyzdvihl například uspořádání výstav Pavla Brázdy a Vladimíra Kokoly v Birminghamu, přičemž Kokola byl podle velvyslance prvním žijícím českým umělcem, který vystavoval v tamní galerii Icon, která udává trendy současného umění.

"Celý smysl toho programu je do nového období bilaterálních vztahů, které přijdou po brexitu, definovat oblasti, kde se spolupráce zdá být nejefektivnější, nejužitečnější. Kde to může těm dvěma národům a jejich byznysům co nejvíc přinést," řekl Sečka o projektu Czech Republic 100. Projekt se podle něj setkává s velkým zájmem nejen mezi Brity, ale i mezi Čechy žijícími v Británii. Ambasáda proto už připravuje jeho pokračování pro další roky.