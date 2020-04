Babiš: Život v ČR by se mohl vrátit do normálu v květnu či červnu

Praha - Život v České republice by se mohl vrátit do normálu koncem května či v červnu, odhadl dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Zlomovým obdobím z hlediska epidemie koronaviru bude konec dubna, řekl předseda vlády v rozhovoru na serveru Blesk.cz. V té době očekává Babiš vrchol epidemie, v zemi by mohlo být zhruba 10.000 až 15.000 nakažených nemocí COVID-19. Česko se podle něj inspiruje při zvládání epidemie v Singapuru či Hongkongu.

"Jsem optimistický, vývoj je celkem pozitivní, mám křivky, jak to vypadá v Itálii, Španělsku, Rakousku, v průměru Evropy jsme na tom velice dobře," řekl Babiš Blesku. Zlomové období pro vývoj epidemie podle něj nastane koncem dubna. "Mohlo by to začít klesat, někdy kolem května, v červnu bychom se mohli vrátit do úplného normálu," odhadl premiér. Stát podle něj pro červnový "návrat do normálu" dělá všechno, záleží ale také na situaci ve zbytku Evropy.

Rozvolnit by se první opatření mohla po Velikonocích. Otevřít by se nejprve mohly například menší obchody, míní Babiš. Bylo by však nadále nutné v nich dodržovat určitá pravidla, zákazníci by museli mít od sebe dostatečný odstup a dbát na hygienické zásady. Kabinet se podle premiéra pro svůj postup v rozvolňování omezení inspiruje v Koreji, Singapuru či Hongkongu.

Obchody by mohlo následovat otevření škol, teprve poté by přišly na řadu například kantýny, až později restaurace či bary. "Musíme přežít ty Velikonoce nějakým způsobem doma a v klidu. Doufejme, že se podaří zploštit tu křivku nákazy. Po Velikonocích budeme chtít konkrétní plán otevírání těch zařízení," uvedl. Důležité je respektovat specifické vlastnosti každého podniku, dodal.

Kabinet už nechce zavádět kvůli koronavirové krizi další omezení, dodal Babiš. Vláda podle něj zavrhla návrh, aby opatřením uložila obchodům s potravinami zavřít v neděli. Rozhodla se tak kvůli podnětům z maloobchodu, protože prodejci nabrali zaměstnance, vybavili je ochrannými pomůckami a pracovníci o víkendové služby s příplatky stojí.

Babiš nevidí důvod k personálním změnám ve vládě

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím nenechal testovat na koronavirus, nevidí k takovému kroku důvod. Testy by podstoupil v případě, že by měl nějaké příznaky nákazy, řekl dnes v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Babišova dcera byla kvůli pobytu v zahraničí v preventivní karanténě, premiér ale uvedl, že kvůli aktuální situaci žije odděleně od rodiny. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že pokud byli členové vlády testováni, pak to bylo individuálně.

Spekulace o Babišově zdraví se objevily v souvislosti s tím, že v úterý bylo na koronavirus testováno 15 jeho nejbližších spolupracovníků přímo ve Strakově akademii. Premiér také v úterý a ve středu nevystoupil na tiskové konferenci. Ministři ale ve středu řekli, že Babiš byl při jednání kabinetu v dobré kondici.

"Já řídím vládu, řídím Bezpečnostní radu státu," řekl dnes Babiš. Svou nepřítomnost na tiskových konferencích zdůvodnil dohodou v kabinetu, že vystoupí ministři, jejichž body se projednávaly. Stejně se vyjádřila ve středu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Premiér se na onemocnění COVID-19 testovat nenechal. "Já na testech nebyl, není důvod. Šel bych, kdybych měl nějaké příznaky nebo problémy," řekl. Připomněl, že jeho dcera byla v karanténě, a že proto žije odděleně od rodiny. "Chodím jen do práce a do objektu, kde je kancelář a mám tam ložnici. Nepřicházím do styku téměř s nikým," řekl Babiš. Většinu jednání prý vede prostřednictvím videokonferencí.

"Pokud byli členové vlády testováni, tak individuálně a já nemám informace o tom, kdo, kdy a s jakým výsledkem," uvedl dnes Hamáček na tiskové konferenci. Kdyby však měl některý z nich pozitivní výsledek, nastoupil by do karantény. "A pokud vím, tak nikdo z ministrů v karanténě není," uvedl ministr.

Hamáček se řekl, že sám se nechal testovat v počátcích, když se objevilo podezření na nákazu na jednání rady ministrů vnitra Evropské unie. Od té doby testován nebyl.

Podle České televize měli spolupracovníci premiéra Babiše negativní test na COVID-19. Prezident Miloš Zeman by podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka podstoupil testování jen tehdy, pokud by pocítil nějaké příznaky. Momentálně má k němu přístup jen velmi omezený počet lidí.