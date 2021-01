Babiš: Zdravotníci dostanou druhou dávku očkování o týden později

Ilustrační foto - V Pardubické nemocnici začalo 31. prosince 2020 očkování proti koronaviru, 195 ampulí vystačí pro 588 zdravotníků, řekla ČTK mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová. Další dodávky vakcíny přijdou do kraje v lednu.

Ilustrační foto - V Pardubické nemocnici začalo 31. prosince 2020 očkování proti koronaviru, 195 ampulí vystačí pro 588 zdravotníků, řekla ČTK mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová. Další dodávky vakcíny přijdou do kraje v lednu. ČTK/Nemocnice Pardubice

Praha - Zdravotníci, kteří dostali první dávku očkování proti covidu-19, by mohli obdržet druhou dávku o týden později, než bylo v plánu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes po návštěvě pražské Nemocnice Na Františku novinářům řekl, že po dohodě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) by se měli očkovat až 28., nikoliv 21. den po první dávce. Totéž se bude týkat Babiše, který o týden odsunul druhou dávku plánovanou na nejbližší pondělí.

Babiš dostal první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech v Česku 27. prosince v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Očkování se od té doby týká zdravotníků či seniorů v domovech. "Jsem rád, že jsme se domluvili s ministrem zdravotnictví, že není potřeba hlavně zdravotníky očkovat 21. den, ale stačí 28. den," řekl dnes Babiš. Umožní to podle něj získat prostor pro očkování seniorů nad 80 let, pro které se dnes ráno spustil systém rezervací.

Premiér dříve uvedl, že druhou dávku vakcíny dostane v pondělí 18. ledna. "Já to taky posunu o týden, abychom získali ten týden na to, aby se mohli očkovat senioři nad 80 let," řekl. Blatný 27. prosince byl prvním z očkovaných ve Fakultní nemocnici Brno. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že druhou dávku dostane v neděli 17. ledna v 11:00.