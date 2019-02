Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím neřešil s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) kritiku komunistů, kteří požadují Petříčkův odchod z vlády. Petříček to řekl v televizi Prima. KSČM ministrovi zahraničí vyčítá jeho postoj ke krizi ve Venezuele nebo k Ukrajině. Petříček jejich kritiku odmítá, řekl, že se řídí vládním prohlášením. Připomněl, že vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček je s jeho prací spokojen.

Komunisté Petříčka kritizují dlouhodobě. Poslanec Daniel Pawlas (KSČM) dnes zopakoval, že komunistům vadí uznání opozičního lídra Juana Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely. Kritizoval také Petříčka, že podle něj dostatečně neodsoudil činy ukrajinských banderovců. Petříček podle něj dostatečně nehájí české zájmy.

Ministr zahraničí poukázal na to, že kroky v případě Venezuely byly předem projednány se všemi ústavními představiteli a mají podporu i prezidenta Miloše Zemana. Řekl, že na Ukrajině se tématu banderovců věnoval, cestou je podle něj zřízení společné komise, která se spornými historickými tématy bude zabývat. Komise v minulosti řešily podobné otázky v česko-německých nebo česko-polských vztazích.

Petříček připomněl, že KSČM není součástí vládní koalice i z toho důvodu, že její zahraniční orientace je jiná než dvou vládních stran ČSSD a ANO. Vyzdvihl, že má podporu Hamáčka, který vyjádřil s jeho prací spokojenost. Dodal, že Babiš s ním ještě kritiku komunistů neřešil. "Nicméně ve středu bude vláda, uvidím, jestli bude toto tématem jednání s panem premiérem," řekl.

Babiš chce od ministrů za hnutí ANO, aby mu do konce února sepsali, co zatím ve svých resortech dokázali a co plánují. Novinářům ve čtvrtek řekl, že rozhodně nechystá žádné vysvědčení a co dostane, nevyužije k případným úvahám o obměně vlády. Uvedl také, že nebude hodnotit ani to, zda ministři přijdou s návrhy úspor ve svých resortech. Na rozdíl od ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) si myslí, že tato výzva nebude mít velkou odezvu.

O žádosti na ministry ANO hovořil Babiš počátkem února. Hamáček tehdy novinářům řekl, že takové hodnocení od členů vlády nominovaných sociálními demokraty chtít nebude, protože je s nimi v blízkém kontaktu.

Petříček tento týden řekl, že pokud ho březnový sjezd ČSSD nezvolí místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu. Dnes řekl, že na sjezdu ČSSD předstoupí před delegáty se svou vizí. Pokud by neuspěl, zeptá se nového stranického vedení, zda má jeho důvěru.