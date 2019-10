Babiš: Vládní čtvrť má vyřešit nynější neefektivní stav

Praha - Zvažovaná čtvrť ministerských budov v pražských Letňanech by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pomohla vyřešit současný neefektivní stav, kdy stát platí za pronájem v hlavním městě přes 378 milionů ročně soukromým subjektům. Babiš to řekl v úvodu dnešní konference o administrativních budovách, které se účastní odborníci z Německa, Dánska či Norska. Podle generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřiny Arajmu jsou Letňany nejvýhodnější lokalitou.

Magistrát chce své pozemky pro Babišův projekt uvolnit pouze za splnění podmínek, u kterých se premiér názorově rozchází s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Město chce, aby stát dostavěl jeho vnější okruh, přispěl na vnitřní okruh a postavil nemocnici. Babiš v červencovém dopise Hřiba ubezpečil, že stát výstavbu vnějšího okruhu bude financovat, místo nemocnice ale preferuje traumacentrum. Pro vnitřní okruh se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem. Podle Hřiba ale stát PPP projekty stavět neumí.

Po setkání obou politiků v polovině září premiér prohlásil, že s primátorem už jednat nebude a osloví pražské radní. Úřad vlády podle něj od té doby oslovil všechny pražské zastupitele, poslal jim mimo jiné dosavadní korespondenci premiéra a primátora. "Máme jasné představy. Doufejme, že i tato konference přispěje k tomu, že s magistrátem najdeme společnou řeč, budeme se chovat jako řádní hospodáři a budeme to dělat ve prospěch Pražanů," konstatoval dnes Babiš.

V dopise zastupitelům, který má ČTK k dispozici, Babiš mimo jiné zopakoval, kolik by stát sestěhováním úředníků ušetřil a jak by byly využity budovy v centru, a stejně tak nabídku státu Praze. Rovněž v dopisu kritizuje primátora Hřiba. Vinou jeho nekonstruktivního přístupu je prý narušena spolupráce vlády a města a primátorovi nejde o věcná řešení, ale o politiku, píše se v dopisu.

Premiér na tiskové konferenci dodal, že Hřib má pravdu, že Česko PPP projekty neumí. "Ale my potřebujeme mít PPP projekty, protože to funguje kdekoliv v Evropě," uvedl. Postup by se podle něj měl uplatnit nejen u silnic. Stát a Praha by si podle něj měly také celkově vyjasnit vztahy tam, kde mají společně majetkový podíl, například v Kongresovém centru či Nemocnici Na Bulovce.

Předseda vlády se ohradil proti tomu, aby byl projekt vládní čtvrti "a priori odmítán proto, že ho vymyslel Babiš". "Kdyby to nastalo, tak to potrvá deset let, to já dávno v politice nebudu. Je to projekt pro Pražany, jsou tam jasné synergie, jasná čísla," dodal. Finanční návratnost projektu je podle něj pět let. "My počítat umíme," konstatoval Babiš.

Letňany považují Babiš a ÚZSVM za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Arajmu dnes odmítla, že by mohlo vzniknout "úřednické ghetto", jak se obává Praha. "Připravili bychom i prostory pro ubytovací, stravovací zařízení, dětské skupiny a občanskou vybavenost," uvedla.