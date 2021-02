Babiš: Vláda počítá s uzavřením škol, školek a dětských skupin

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) počítá s uzavřením školek, škol včetně speciáních a dětských skupin. Otevřené by měly být jen pro děti pracovníků záchranných složek. Řekl to dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

"Shodně s tím, co je patrno z britských ostrovů, tak nová mutace se velice rychle šíří i mezi dětmi, včetně malých dětí," řekl ministr zdravotnicí Jan Blatný (za ANO).

Mateřské školy fungují bez omezení po celou dobu nouzového stavu, základní školy nyní navštěvují jen žáci prvních a druhých tříd. Fungují také speciální školy pro handicapované. Školské odbory dnes uvedly, že dočasné uzavření dosud otevřených školek a škol podporují. Zdravotníci a pracovníci integrovaného záchranného systému by podle nich měli mít možnost děti do zařízení umístit na nezbytně nutnou dobu.

Kvůli špatné epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru chce kabinet na tři týdny výrazně snížit mobilitu lidí. Nová opatření by podle ministra Blatného měla platit pravděpodobně od 1. března.

Mateřské školy podle statistik ministerstva školství navštěvuje asi 365.000 dětí, první a druhé třídy základních škol mají zhruba 216.000 žáků a speciální školy pro handicapované přibližně 27.000 dětí. V mateřských a speciálních školách nejsou povinné roušky, prvňáci a druháci mají ve škole povinnost je nosit i při výuce.

Po prosincovém uvolnění se od ledna dalších asi 1,18 milionu žáků základních, středních a vyšších odborných škol vrátilo k distančnímu vzdělávání. Na dálku studuje nyní také kolem 300.000 posluchačů vysokých škol.

Vláda v posledních zhruba dvou týdnech avizovala, že by se děti mohly postupně do škol vrátit. Mluvila o tom, že od 1. března by do nich mohli začít chodit studenti maturitních ročníků. Z důvodu nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil. Připravuje ale systém testování, který má návrat žáků k prezenční výuce umožnit. Pro zaměstnance ve školství by se měl v sobotu otevřít registrační systém k očkování proti covidu-19. Očkování bude dobrovolné, rozdělené do několika fází.