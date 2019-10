Babiš: Visegrádská čtyřka zvažuje pozvání Trumpa do Varšavy

Praha - Země takzvané visegrádské čtyřky, tedy Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko, uvažují o společném pozvání amerického prezidenta Donalda Trumpa do Varšavy. V rozhovoru pro server Blesk.cz to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda pozval amerického prezidenta na návštěvu Česka. Polsko je podle něj nejbližším spojencem Spojených států, na schůzce by V4 s Trumpem chtěla řešit euro-americké vztahy včetně obchodní dohody.

Visegrádská čtyřka, které nyní Česko předsedá, se podle premiéra chce více angažovat v politice vůči Spojeným státům. Bude podle něj také záležet na tom, jak bude schopna organizovat zahraniční politiku nová Evropská komise.

S Trumpem se Babiš naposled viděl během jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Dnes zopakoval, že americký prezident během svého projevu v OSN vůbec nezmínil Evropu, což mu Babiš později na recepci řekl. Chtěl by, aby EU dojednala s USA vzájemně výhodou obchodní dohodu, kterou už Trump slíbil Británii, až z unie odejde.