Babiš věří, že žalobce jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo zastaví

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že státní zástupce zastaví jeho stíhání v případu Čapí hnízdo. Pokud by obžalobu soudu podal, Babiš by z čela vlády neodešel. Ministerský předseda to řekl v dnešní Partii televize Prima. Pražské městské státní zastupitelství by mělo v pondělí zveřejnit, zda v kauze rozhodlo. Obsah rozhodnutí by ale patrně zatím nesdělilo. Předseda sněmovny za ANO Radek Vondráček v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) nechtěl věc příliš komentovat, stejně jako Babiš se ale domnívá, že v kauze Čapí hnízdo nebyl porušen zákon. Část opozice hovoří o "mezinárodní ostudě, pokud se bude premiér obhajovat před soudem" nebo jeho úplném "odpoutání od reality".

Babiš dnes opět řekl, že se žádný podvod ohledně padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy nestal a ani nemohl, neexistují podle něho žádné důkazy. "Já doufám, že tedy tady skutečně justice rozhodne v můj prospěch, protože potom budu mít pocit, že skutečně máme spravedlnost," řekl premiér

Pokud by ho státní zástupce obžaloval, podle Babiše by se nic nezměnilo. "Pravda je na mojí straně," uvedl premiér, který také mluvil o presumpci neviny.

"Opakovaně jsme se vyjádřili, že si nemyslíme, že v kauze Čapí hnízdo došlo k porušení zákona. Všechno bylo podle tehdejších pravidel a zákonů," řekl v OVM Vondráček. Doufá, že se premiér očistí. Více se kvůli mediálnímu tlaku na státního zástupce vyjadřovat nechtěl.

"Ať se v pondělí oznámí cokoliv, tak to bude špatně, protože ta druhá strana to bude vždycky zpochybňovat," řekl v ČT k očekávanému rozhodnutí státního zástupce předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

K Babišovým výrokům se vyjádřili i další politici. "Andrej Babiš řekl, že z čela vlády neodejde, ani když bude obžalován. Tak se chová sobec, kterému nezáleží na naší zemi," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Obhajoba premiéra před soudem by podle něj byla "obrovská mezinárodní ostuda". Položil také otázku, jestli by Babiš z vlády odešel, kdyby byl odsouzen.

"Za problémy s čerpáním dotací pro Agrofert podle Andreje Babiše může auditorská mafie, za to, že chybí 6000 učitelů samozřejmě mohou tradiční politické strany, vládní krize vůbec nebyla," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Podle něj už se premiér "plně odpoutal od reality".

Lhůta pro rozhodnutí státního zástupce ve věci skončila v sobotu, ještě v pátek nebylo podle mluvčího státních zástupců Aleše Cimbaly jasné, zda bude prodloužena. "Lze předpokládat, že v pondělí by mohla být zveřejněna informace," řekl před víkendem Cimbala. Pokud by rozhodnutí padlo, státní zastupitelství by podle něho zatím nesdělovalo jeho obsah.

Pokud lhůta pro vypracování rozhodnutí prodloužena nebyla, může státní zástupce Jaroslav Šaroch podle trestního řádu rozhodnout více způsoby. Kromě podání obžaloby může také trestní stíhání zastavit, nebo postoupit případ jinému orgánu.

Babiš je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu až deset let vězení. Stíhání čelí i Babišova manželka Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna. Kvůli dotaci na stavbu farmy je obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnili v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.