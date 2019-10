Babiš věří, že britské hlasování o brexitové dohodě bude úspěšné

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že dnešní jednání dolní komory britského parlamentu o upravené brexitové dohodě dopadne dobře a že bude schválena. Bude držet palce, aby britský premiér Boris Johnson situaci zvládl. Mírným optimistou je i vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Babiš s Havlíčkem to řekli novinářům po slavnostním ocenění nejlepších absolventů středních odborných škol v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě.

Vláda premiéra Johnsona předkložila dolní komoře ke schválení upravený návrh dohody o podmínkách brexitu. Sám Johnson doufá, že dnešek přinese rozuzlení vleklé snahy Británie opustit Evropskou unii. Situaci mu ale kromě parlamentní aritmetiky komplikuje pozměňovací návrh, který by schválení dohody mohl pozdržet.

Babiš řekl, že dění bude sledovat. "Takže určitě budeme držet palce, aby to premiér Boris Johnson zvládl. I když samozřejmě je mi to velice líto, že odchází, ale snad už to dopadne," dodal. "A myslím si, že všichni rozumní lidi už budou chtít, abychom tu dohodu měli a aby se nic i pro naše lidi i pro naše firmy ve Velké Británii nezměnilo," poznamenal.

"Já jsem mírným optimistou, i když samozřejmě nemůžeme vědět, jak to dopadne. Chci věřit tomu, že se dnes schválí, pokud by se neschválilo, stále si myslím, že je byť ne velký, ale alespoň minimální prostor ještě pro další vyjednávání," řekl Havlíček. Brexit se podle něj dotkne české ekonomiky spíše sekundárně prostřednictvím provázanosti s Německem v automobilovém průmyslu i celém strojírenství. "A jestli se někde očekává, kdyby nastal tvrdý brexit, že by mohlo dojít k určitému poklesu a redukci, tak je to právě v automobilovém průmyslu," poznamenal.