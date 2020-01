Babiš už nepočítá s centrem pro sirotky v Sýrii, pošle 500.000

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) už nepočítá s vybudováním centra pro syrské sirotky, které původně plánoval. Tamním organizacím, které se starají o děti bez jednoho nebo obou rodičů, osobně pošle 500.000 korun. Problém podle něj není v nedostatku zařízení, ale v penězích. Předseda vlády to uvedl na svém facebooku. Doufá, že se s finančním příspěvkem přidají další lidé.

V Sýrii je podle něj dost křesťanských i muslimských organizací, které se o děti bez jednoho či obou rodičů starají. Chybí jim však peníze například na oblečení či na platy učitelů. "Kvůli válce tam nefungují banky, a tak nás oslovila jedna místní organizace s žádostí o finanční pomoc. Já jim osobně pošlu 500.000 korun a doufám, že se ke mně připojí další," dodal premiér.

Babiš v dubnu napsal, že má pro centrum pro sirotky vybraný pozemek v Sýrii. Vybudování centra zhruba pro 50 dětí, včetně sportovišť a školy, mělo stát zhruba 65 milionů korun. Realizovat ho měla firma Cubespace, která staví modulové domy. Babiš projekt pojal jako svou osobní iniciativu, podle něj by nebylo efektivní, kdyby to organizovaly úřady. V listopadu ale týdeník Respekt napsal, že se plán neuskuteční.

Babiš svou iniciativou ohledně centra reagoval na předchozí návrhy europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby Česko přesunulo na své území 50 syrských sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Iniciativa Češi pomáhají pak koncem listopadu oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v televizi Prima řekl, že Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. Řecko podle něj požadovaný seznam 40 sirotků, jimž by mohla česká strana pomoci, neposkytne. Podle Hamáčka hrozí, že by z táborů v Řecku mohli do ČR přijet například Afghánci a Pákistánci ve věku od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko. Kauzu pokládá za uzavřenou.

Podle zástupců organizace Lékaři bez hranic bylo loni v listopadu v Řecku na 5000 dětských uprchlíků bez doprovodu. V centru na ostrově Samos s kapacitou 650 míst pobývalo 7000 lidí, dětí bez doprovodu tam bylo 300. Méně než 13 let bylo 15 procentům dětí.