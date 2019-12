Babiš trvá na tom, že auditní zpráva EK není konečnou verzí

Praha/Madrid - Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že auditní zpráva Evropské komise, která do Česka dorazila k jeho střetu zájmů, není konečnou verzí dokumentu. Babiš dnes Rádiu Impuls řekl, že ČR může do dvou měsíců uplatnit případné připomínky. Připomněl, že Česko odmítalo závěry jarní předběžné zprávy, která unikla do médií. Odmítat je podle něj bude i nadále.

Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmů, o kterém kvůli Babišovu vlivu na podnik Agrofert hovořila předběžná zpráva, potvrzuje. "Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy," řekl Babiš Impulsu. Za konečnou auditní zprávu označil dokument v pátek mluvčí Evropské komise.

Premiér zopakoval, že Česko bude mít dva měsíce od doručení českého překladu dokumentu na to, aby k němu uplatnilo své připomínky. Totéž tvrdí i ministerstvo pro místní rozvoj. "Takže určitě ČR, která už na začátku to odmítla, to bude odmítat nadále," konstatoval Babiš. Za pikantní označil, že rozhodnutí komise přišlo jen "pár minut" předtím, než skončila a začala fungovat nová komise.

Evropská komise podle Babiše zcela absurdně a nesmyslně vykládá český zákon o střetu zájmů. Premiér trvá na tom, že v souladu s jeho novelou vložil Agrofert do svěřenského fondu, takže předpisům vyhověl.

Babiš se dnes účastní Konference OSN o změnách klimatu (COP25). Před ranním odletem z Prahy do Madridu zrušil briefing pro novinářský doprovod. Následně ve španělské metropoli odřekl i dopolední komentář pro česká média poté, co bylo zrušeno setkání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem, na které měl briefing navazovat.

V plánu zůstává jen odpolední komentář, který se očekává okolo 14:00 krátce poté, co Babiš přednese na úvod summitu projev o úsilí ČR v tažení proti klimatickým změnám. Žádnou další tiskovou konferenci na dnešek ministerský předseda nechystá.