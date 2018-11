Předseda české vlády Andrej Babiš 16. října 2018 v Bruselu hovořil s novináři o údajném únosu svého syna Andreje Babiše mladšího na Krym. Premiér odmítl, že by cestu jeho syna na Ruskem okupované území bylo možné kvalifikovat jako trestný čin zavlečení nebo únos.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) ani po sobotních demonstracích nehodlá odstoupit. Je přesvědčen, že má pravdu, řekl dnes v televizi Nova. Babiš nevidí důvod k tomu, aby poslanci hlasovali pro nedůvěru vlády. Pokud by jeho vládě Sněmovna vyslovila nedůvěru, přijal by avizovanou nabídku prezidenta Miloše Zemana, aby sestavil i další kabinet.

Kauzu spojenou se svým synem bude chtít premiér vysvětlit komunistickým poslancům, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD tolerují, na jejich klubu. Popřel, že by syna nechal odjet do ciziny kvůli kauze Čapí hnízda. V televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně

Současná politická krize začala v pondělí po odvysílání skrytě natočené reportáže s Babišem juniorem. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér pak v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou.

Babiš dnes zopakoval, že novináři odvysílání reportáže cíleně načasovali před 17. listopad. V sobotu proti němu demonstrovaly tisíce lidí. Babiš řekl, že ho to velice mrzí a je mu to líto, myslí si ale, že demonstranti nemají pravdu. Odmítl, že by po demonstracích odstoupil. Je přesvědčen, že je pravda na jeho straně.

Podle premiéra je jeho syn stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně. Premiér ale uvedl, že má dostatek dokumentace, která ukazuje, že jeho syn byl na Krymu šťastný. Poznamenal, že se s přítelkyní, se kterou se tam seznámil, zasnoubil. E-mail o tom, že byl unesen, podle něj napsal ve chvíli, kdy se mu na Ukrajině přestalo líbit. Odmítl, že by ho do ciziny nechal odjet kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Detaily jeho pobytu neznal, řekl dnes premiér v rozhovoru pro Novu.

Novináři, kteří s jeho synem natočili skrytou reportáž, se podle Babiše do domu, kde bydlí s matkou, "vkradli" poté, co odcizili vstupní kód. Podle Babiše při natáčení porušili švýcarské zákony.

Zda je jeho syn schopen vypovídat, Babiš nechtěl komentovat. Řekl, že za něj nemůže mluvit. Odmítl tvrzení Babiše mladšího, že nevěděl při podepisování dokumentů k Čapímu hnízdu, co podepisuje. V té době podle premiéra nemocí ještě netrpěl.

Babiš nevidí důvod pro vyslovení nedůvěry vládě. Chce požádat šéfa KSČM Vojtěcha Filipa, aby mohl vystoupit na poslaneckém klubu KSČM. Situaci se jim bude snažit vysvětlit.

Zeman plánuje v případě vyslovení nedůvěry opět sestavení vlády svěřit Babišovi, který je připraven nabídku přijmout. Poděkoval Zemanovi, že ho podpořil.