Praha - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče požaduje, aby se sjednotily platy ve státních zařízeních se mzdami v ostatních zařízeních. Jeho představitelé připravili petici. Stát výši odměn neurčuje, dělají to ředitelé nemocnic, řekl jim dnes v úvodu sjezdu odborového svazu premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda podle něj odmítá plošné zvyšování tarifů všem zaměstnancům, preferuje motivační odměňování.

V Česku chybí v nemocnicích asi 3000 zdravotních sester, Babiš připomněl, že v Německu se jich nedostává kolem 50.000. Odbory tvrdí, že zařízení si přetahují navzájem zaměstnance vyššími odměnami. Nerovnost v odměňování za stejnou práci je podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové důsledkem toho, že nemocnice mají různou organizační formu. "Připadá nám nenormální a nemorální, že rozdíly jsou až 10.000 korun," řekla v úvodním slově sjezdu.

Podle Babiše vláda pro zlepšení situace udělala dost. "Růst platů a mezd se zrychluje, ale chápu, že stále jsou nízké. Mezi roky 2016 a 2018 se zvýšily o 30 procent, což si myslím, že je celkem významný růst," řekl premiér. V roce 2019 plánuje podle něj vláda o 8,7 miliardy do zdravotnictví navíc. Připomněl také vládou schválený příspěvek za práci na směny, sedmiprocentní růst tarifů pro příští rok a investiční plán oprav budov nemocnic, který počítá na 12 let se 74 miliardami korun. Příští rok to mají být čtyři miliardy korun.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260.000 lidí, v sociálních službách kolem 100.000. Nejvíce, asi 80.000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře průměrně 36.000 korun, v nestátní 24.200 korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR byla v letošním druhém čtvrtletí 31.851 korun.

S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) se zdravotnické odbory v září dostaly do sporů kvůli navyšování odměn v nemocnicích. Ministerstvo nabízelo sedm procent navíc do tarifních platů zaměstnanců v příspěvkových organizacích ministerstva. Odbory chtěly deset procent pro všechny, jak jim slíbila předchozí vláda. Od poloviny srpna jsou proto odbory ve stávkové pohotovosti, stávka ale podle nich reálná není.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje více než 25.000 zaměstnanců, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách. Jde o zaměstnance všech typů nemocnic, zdravotnické záchranné služby, lázní, hygienické služby, zdravotních ústavů a dalších zdravotnických zařízení, zaměstnance domovů pro seniory, domovů pro lidi s handicapem a dalších zařízení sociální péče.