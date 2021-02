Babiš: Srbští občané si mohou vybrat vakcínu proti covidu-19

Bělehrad - Premiér Andrej Babiš považuje za zajímavé, že v Srbsku si občané mohou vybrat, kterou vakcínou proti covidu-19 se nechají naočkovat. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou v Bělehradě. Srbské úřady dosud registrovaly k použití americko-německý preparát firem Pfizer a BioNtech, ruský Sputnik V a také látku čínské společnosti Sinopharm. Všemi přípravky se již začalo očkovat. Sedmimilionová balkánská země naočkovala už více než půl milionu lidí.

Čínská vakcína je podle Babiše v Srbsku velmi populární i proto, že je dodávána s injekční stříkačkou a jehlou. Země podle něj objednala čtyři miliony dávek vakcíny od Sinopharmu a dva miliony dávek ruského preparátu Sputnik V. "Občané mají možnost si vybrat a pokud nechtějí nějakou, počkají si na tu, kterou si vybrali," uvedl Babiš. Česká delegace podle něj v Srbsku získala velké množství informací o procesu vakcinace.

Balkánská země je podle Babiše na druhém místě v Evropě v počtu podaných vakcín po Velké Británii. Denně se v Srbsku aktuálně očkuje 30.000 až 53.000 lidí, uvedl. Premiér zopakoval svůj postoj, že zásadní je zajistit bezpečnou vakcínu pro občany a oprostit se od politiky. Ruskou a čínskou vakcínu zatím neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Brnabičová uvedla, že Srbsko má se všemi využívanými vakcínami výborné zkušenosti. Rusko podle ní připravuje i další vakcínu Sputnik Lite. Srbsko zároveň jedná s Ruskem o možnosti vyrábět vakcínu Sputnik V na území balkánského státu. Ve čtvrtek by měla dorazit delegace z Ruské federace.

Na pracovní cestu s Babišem stejně jako minulý pátek do Maďarska vyrazili například premiérův poradce, bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal nebo ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

Babiš bude odpoledne jednat i se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem a navštíví velkokapacitní očkovací centrum na bělehradském výstavišti. Doprovodí jej kromě Brnabičové též srbský ministr zdravotnictví Zlatibor Lončar.

Babiš: Srbsko by se mělo co nejdřív stát součástí Schengenu

Srbsko by se mělo stát co nejdříve součástí schengenského prostoru, míní Babiš. Česko také podporuje přistoupení nejen této balkánské země k Evropské unii. Babiš to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou. Oba státníci ocenili také vzájemnou ekonomickou spolupráci.

"Srbsko je dlouhodobě náš důležitý partner a stejně jako u dalších zemí západního Balkánu podporujeme Srbsko na cestě ke členství v Evropské unii," řekl Babiš s tím, že několikrát aktivně na summitech EU vystoupil zejména s návrhem, aby se Srbsko v rámci řešení ilegální migrace a bezpečnosti Evropy stalo součástí schengenské zóny bez kontrol vnitřních hranic. Podle něj by tento proces mohl být rychlejší než vstup Srbska do EU. Brnabičová ocenila, že jednou z priorit českého předsednictví v EU v druhé polovině roku 2022 bude rozšíření bloku.

Babiš uvedl, že od roku 2015 Česko poskytlo Srbsku finanční pomoc ve výši 57 milionů korun a připomněl působení českých policistů, kteří se v zemi podílejí na zastavení ilegálních přechodů hranice.

Brnabičová také poznamenala, že v březnu by měl Srbsko navštívit ministr zahraničí Tomáš Petříček s podnikateli. Zároveň se jedná o termínu cesty srbského prezidenta Aleksandara Vučiče do České republiky.

Hlavní tematickou náplní dnešní Babišovy pracovní cesty do Bělehradu byl postup při koronavirové pandemii. Stejně jako minulý pátek do Maďarska s premiérem vyrazili například jeho poradce, bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal nebo ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

Babiš bude odpoledne jednat i s Vučičem a navštíví velkokapacitní očkovací centrum na bělehradském výstavišti. Doprovodí jej kromě Brnabičové též srbský ministr zdravotnictví Zlatibor Lončar.