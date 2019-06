Babiš souhlasí se snahou Středočeského kraje o změnu určení daní

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) souhlasí s požadavkem Středočeského kraje na změnu rozpočtového určení daní (RUD), která by nejlidnatějšímu regionu v zemi zajistila větší příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu. Hejtmanství by ale pro návrh mělo hledat podporu v Poslanecké sněmovně, není to záležitost vlády, řekl Babiš na dnešním jednání se středočeskými starosty v Praze.

Střední Čechy jsou nejlidnatějším krajem Česka, na konci letošního března v regionu žilo 1,372.853 lidí. Středočeské hejtmanství dlouhodobě usiluje o zvýšení svého rozpočtu na základě rozpočtového určení daní pro kraje. Podmínky nastavené v roce 2000 podle něj neodpovídají změnám v počtu obyvatel ani situaci v dopravě a počtu spravovaných kilometrů silnic. Kdyby byly tyto faktory zohledněny, mohl by kraj získat ročně do rozpočtu zhruba o 1,2 miliardy korun víc.

"Naším úkolem bude zajistit stabilitu kraje a zabezpečit ji i do budoucna. Přítomní zástupci vlády mi prominou, už to ode mě slyšeli mnohokrát, ale opět opakuji, že se musíme zamyslet nad tím, čemu se říká rozpočtové určení daní," prohlásila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Středočeský kraj si podle hejtmanky právem nárokuje vyšší příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu. Poukázala na to, že má jako jeden z mála rostoucí počet obyvatel. Středočeský kraj loni zaznamenal nejvyšší meziroční přírůstek, a to o 16.537 obyvatel. "Od doby, kdy bylo rozpočtové určení daní nastaveno, vzrostl počet lidí v kraji o 250.000, tedy o 22 procent. Pro ně je potřeba zajistit odpovídající služby. Z rozpočtu ale dostáváme pořád stejně, což považujeme za nespravedlivé," dodala Pokorná Jermanová. Středočeský kraj letos hospodaří s rozpočtem 27 miliard korun.

Babiš připomněl, že největší nárůst obyvatel v rámci republiky je v okolí Prahy a na jižní Moravě. V Jihomoravském kraji žilo ke konci letošního března 1,187.777 lidí. "Takže já s tím souhlasím, ale je samozřejmě třeba hledat podporu ve Sněmovně a je to na vás, jak se i domluvíte, jestli skutečně získáte na to podporu, nebo ne. Není to záležitost vlády," reagoval Babiš na opětovný požadavek hejtmanky.