Praha - Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garance. Na dnešní konferenci k budoucnosti jaderné energetiky v Česku to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Stát tak podle něj získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů. Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech, řekl zmocněnec Míl. Dohoda s ČEZ by měla být uzavřena letos.

Garance by podle Babiše byla bianco šekem. Pro ČEZ je nyní podle něj nutné neprodleně spustit zahajovací etapu příprav, tedy získat povolení k umístění stavby a zorganizovat výběrové řízení. "Preferencí je moderní jaderný zdroj 3,5 generace," dodal. Vláda podle něho sleduje projekty ve světě, zejména ty, které se zpozdily.

Konferenci pořádá hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Konference má odstartovat širší diskusi o výstavbě kapacit pro léta, kdy bude ubývat kapacita uhelných zdrojů a doslouží i současné jaderné bloky. Babiš v jejím úvodu zalitoval, že byl v roce 2014 zrušen tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, protože "tehdy k tomu byly ideální podmínky". Babiš byl v té době ministrem financí ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

V projevu předseda vlády zdůraznil, že stát bude během výstavby nových bloků sledovat vývoj na trhu s elektřinou a bude reagovat na "společenskou přijatelnost" ceny z nového zdroje.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) zmínila význam českého projektu v evropském kontextu. Jadernou energetiku podle ní oslabí připravovaný odchod Velké Británie z EU a uvidí se, jakou cestou se Evropa vydá. Zmínila možnost prodloužení životnosti jaderných bloků v Dukovanech.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Zástupci firem dnes ve Sněmovně představí své projekty. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.

Nový blok má být v Dukovanech, první etapa vyvrcholí v roce 2024

Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech. Smlouva státu s dceřinou společností ČEZ Dukovany II by měla být uzavřena v letošním roce. Na dnešní konferenci k budoucnosti tuzemské jaderné energetiky v Praze to uvedl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dokončení výběrového řízení na stavbu nového dukovanského bloku může podle něj ovlivnit jednání s Evropskou komisí. Předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky výběrového řízení, projekt bude mít územní povolení i souhlas k umístění stavby.

"Cílem smlouvy je zajistit energetickou bezpečnost," uvedl dnes Míl. Stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že díky smluvnímu zabezpečení nebude stát hradit náklady, které vyplynou z případného neefektivního řízení stavby a bude mít možnost elektrárnu převzít ve všech fázích výstavby. "Smlouva je efektivní cestou uvádění elektrárny do provozu, zajistit, že nedochází ke zvyšování nákladům," dodal zmocněnec.

Míl předpokládá dlouhá jednání s Evropskou komisí o podpoře ze strany EU. "Bez dohody s komisí se výsledku těžko přiblížíme," uvedl. Samotný tendr na stavbu by podle něj mohl být vypsán koncem roku 2020, vše ale záleží na rychlosti jednání s Bruselem. Odhaduje proto, že zahájení výběrového řízení může být posunuto na rok 2021. Zhruba po třech letech, tedy v roce 2024 by měla vláda měla dostat výsledek tendru a rozhodnout o zhotoviteli stavby.