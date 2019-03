Praha - Slevy na jízdné ve vlacích a autobusech pro studenty a důchodce se podle Andreje Babiše (ANO) zůstanou zachovány, dokud bude předsedou vlády. Babiš to dnes uvedl při interpelacích ve Sněmovně. Reagoval tak na dotaz poslance TOP 09 Dominika Feriho, zda a v jakém stadiu je vyjednávání o zrušení slev v rámci hledání úspor ve výdajích státu kvůli ekonomickému poklesu.

Babiš označil poslancova slova za fake news. "Žádné slevy se rušit nebudou, ani pro důchodce, ani pro studenty. Dokud já budu premiér, slevy budou," prohlásil předseda vlády.

Feri se hájil tím, že o možnosti zrušení slev mluvil místopředseda ČSSD Roman Onderka. Pokud Babiš vyjádření představitele sociální demokracie ignoruje, svědčí to podle poslance o poměrech ve vládní koalici. "Jestli slevy na jízdném zrušit nechcete, znamená to, že chcete projíst naši budoucnost," dodal Feri.

Ministerský předseda označil zavedení slev na jízdné za "jednoznačný úspěch" své vlády. "Důchodci a studenti nám píšou a jsou rádi a my jsme rádi," řekl. Slevy jsou podle premiéra využívány seniory kvůli důchodům, které jsou stále nízké.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Vyhodnocení nárůstu počtu cestujících po zavedení slev má ministerstvo dopravy podle premiéra předložit do konce března.

Počet cestujících se podle údajů dopravců ve vlacích Českých drah po zavedení slev zvýšil proti podzimu 2017 zhruba o čtyři procenta, což jsou přibližně dva miliony cestujících. Růst počtu cestujících v řádu jednotek procent zaznamenaly i RegioJet nebo Arriva. Zvýhodnění cestující tvoří celkově asi třetinu všech pasažérů. Počet cestujících v autobusech se zvýšil o dvě až tři procenta.