Praha - Rozpočet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl krácen kvůli nespotřebovaným výdajům a plošným škrtům. Nemá to nic společného s řízeními proti ministerstvům a dalším úřadům, řekl dnes ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda úřadu Petr Rafaj, kterého podle médií policie spolu s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem prošetřuje v souvislosti s údajným ovlivňováním tendru na mýtný systém, ve středu v televizi Prima řekl, že důvodem ke škrtům byly podle něho zásahy úřadu proti ministerstvům vedeným hnutím ANO. To Babiš odmítá. Podle něj nemohl Rafaj v listopadu 2017 o škrtech s Faltýnkem jednat.

"Nemá to absolutně žádnou souvislost. Pan Faltýnek nemá s rozpočtem nic společného. A pan Rafaj navíc nemohl řešit rozpočet v listopadu 2017, když rozpočet na rok 2019 se řešil až 14. března následujícího roku," řekl Babiš. "Rozpočet ÚOHS se následně pro rok 2019 krátil, ale to bylo plošné krácení, způsobené i nespotřebovanými výdaji," dodal. Potvrdila to i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Bylo to jednání o rozpočtu na rok 2019, se všemi kapitolami a všem se standardně krátilo," řekla ČTK.

Babiš zároveň uvedl, že vláda loni v březnu Rafaje na své jednání pozvala a on se ho zúčastnil. ÚOHS v té době prošetřoval 54 IT zakázek, mezi nimi převážně ty, které se týkaly Generálního finančního ředitelství. "Museli jsme to řešit, šlo o peníze. Ale nebyl to problém jen ministerstev, šlo i o další úřady a města," řekla Schillerová. Prošetřovány byly také zakázky například České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu nebo České pošty. Diskusi na vládě Schillerová uzavřela s doporučením, ať se orgány obrátí na nezávislý soud, a ten ať rozhodne.

Rafaj se hájil tím, že řízení byla zahajována na základě podnětu státního zástupce. Připomněl, že státní zastupitelství spadají pod ministerstvo spravedlnosti, které vedlo hnutí ANO. Šlo podle něj konkrétně o kauzu pražské opencard. "Vzápětí mi vzali dalších 11 milionů z rozpočtu," podotkl ve středu. Faltýnek v TV Prima nevyloučil, že se ho Rafaj na financování úřadu zeptal. "Ale to není moje kompetence," řekl.

Rafaj dále ve středu uvedl, že když vládě doložil, že policie úřadu postoupila prověření zakázek, byl napaden s tím, že se domluvil s bývalým ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD). "Tak to určitě nebylo. Já jsem byl překvapen, že nám pan Rafaj sdělil, že ÚOHS uložil pokuty a zastavil plošně 54 zakázek na základě vyjádření policie a že nás o tom ministr vnitra Chovanec neinformoval," poznamenal Babiš.

Antimonopolní úřad loni ze státního rozpočtu dostal 237,4 milionu korun, což byla částka podobná té, s jakou hospodařil v roce 2015. V porovnání s rokem 2017, kdy ÚOHS hospodařil s 253,8 milionu korun, si tak pohoršil o zhruba 16 milionů korun. Pro letošní rok už se rozpočet vrátil k rostoucí křivce, když úřadu státní rozpočet přiznal 254,1 milionu korun.

Téma podle Babiše nebude součástí plánovaného jednání s Rafajem, kterého se zúčastní také vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) a které by se zřejmě mělo uskutečnit v pátek.

Policie 7. března zasahovala na ÚOHS a také v sídle firmy Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. Faltýnek se s oběma kvůli mýtnému scházel. Deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch.

Rozpočtované výdaje ÚOHS v letech 2015 až 2019:

mil. Kč 2015 237,3 2016 241,2 2017 253,8 2018 237,4 2019 254,1

Zdroj: Zákony o státním rozpočtu ČR na roky 2015 až 2019