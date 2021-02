Babiš se zúčastní výročního summitu V4 v Krakově

Krakov - Český premiér Andrej Babiš se dnes setká v Krakově se svými protějšky z Polska, Maďarska a Slovenska Mateuszem Morawieckým, Viktorem Orbánem a Igorem Matovičem na summitu uspořádaném u příležitosti 30. výročí založení Visegrádské skupiny (V4). Schůzky na krakovském hradu Wawel se zúčastní také předseda Evropské rady Charles Michel.

Při dopoledním jednání se za Michelovy účasti má podle úřadu české vlády hodnotit především dosavadní spolupráce V4 a její další směřování. Během pracovního oběda budou premiéři diskutovat o opatřeních proti šíření pandemie covidu-19 a o postupu očkování v Evropské unii, vztazích s Ruskem či situaci v Bělorusku.

Tisková konference po podpisu společných prohlášení je předběžně avizována na 13:25 SEČ. Ale pak předsedy vlád ještě budou čekat další debaty v krakovském kongresovém středisku o společných přeshraničních projektech v digitalizaci a o budoucnosti regionálního uskupení. Program summitu podle polských hostitelů skončí až večer.

Prezidenti zemí V4 si výročí připomněli minulý týden na dvoudenním summitu v rezidenci nedaleko letoviska Jurata na poloostrově Hel na severu Polska. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že prezident Miloš Zeman ve svém vystoupení na summitu mluvil o solidaritě a přátelství v rámci visegrádské čtyřky.

"Poukázal na to, že se opakovaně zastal Polska a Maďarska, tedy zemí, které soustavně čelí nepodloženým útokům," napsal mluvčí. Vlády ve Varšavě a Budapešti jsou už několik let terčem kritiky ze strany Evropské unie i jiných mezinárodních organizací kvůli narušování principů nezávislosti justice, podkopávání práce nezávislých médií nebo nevládních organizací.

Zatímco pro Zemana byla cesta do Polska první zahraniční návštěvou po více než roce, Babiš v poslední době vyrazil do Maďarska a Srbska, kde sbíral informace o využívaných vakcínách proti covidu-19 a o postupu při pandemii. Toto pondělí měl odletět do Rakouska, kde se chtěl seznámit s postupem testování ve školách. Kvůli mlze ale byla cesta zrušena.