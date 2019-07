Babiš se v Lánech pokusí o kompromis, konflikt se Zemanem nechce - video

Praha - O blíže neurčený kompromis se dnes večer bude premiér Andrej Babiš (ANO) snažit v Lánech při společné diskusi s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o situaci kolem výměny ministra kultury. V Bruselu před summitem EU, z něhož v případě potřeby do Lán odjede předčasně, český premiér řekl, že jednání nebude jednoduché, ale určitě nechce "žádný konflikt, žádné žaloby". Ministr kultury Antonín Staňek se v pondělí sešel s premiérem Babišem. Ubezpečil ho, že nebude blokovat žádné racionální řešení, napsal ČTK.

Situace kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) se vyhrotila minulý týden, než v neděli vypršel termín, do kterého ČSSD požadovala, aby byla výměna Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu dořešena. Zeman přitom nenaznačuje, že by se Staňka chystal odvolat, naopak avizuje, že se pokusí ministra usmířit se šéfem ČSSD a vicepremiérem Hamáčkem.

Hamáček mluvil minulý týden v souvislosti s počínáním prezidenta o tom, že Česko je na hraně ústavní krize. Na páteční schůzce se s Babišem dohodli na tom, že ČSSD počká na výsledek dalšího jednání premiéra s prezidentem. Hrad poté oznámil, že v úterý přijme v Lánech Babiše i Hamáčka.

"Jdeme tam společně s panem Hamáčkem, tak musíme to řešit nějakým kompromisem, i když to nebude jednoduché," prohlásil dnes v Bruselu Babiš. Společně s Hamáčkem se prý budou snažit přesvědčit Zemana, že vláda je založena na koaliční smlouvě a ČSSD má na nominaci svého člověka do ní právo. "Pan prezident má na to jiný názor, jiný názor na pana Staňka, tak uvidíme, jestli budu úspěšný," podotkl předseda vlády.

Staněk jednal s Babišem, nechce blokovat racionální řešení

Ministr kultury Antonín Staňek (ČSSD) se v pondělí sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ubezpečil ho, že nebude blokovat žádné racionální řešení, napsal dnes ČTK. Babiš by měl společně s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem jednat dnes od 20:00 na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o situaci na ministerstvu kultury. Sociální demokracie požaduje, aby Staňka nahradil místopředseda strany Michal Šmarda.

"Potvrdil jsem panu premiérovi, že má demise ze dne 16. 5. byla vážně míněná, a zároveň jsme měli oba velmi konstruktivní diskusi nad celou situací, kdy jsem ho ubezpečil, že rozhodně já žádné racionální řešení blokovat nebudu. Naopak," napsal Staněk. "Sdělil jsem mu, že dle mého názoru já nejsem pravým klíčem k řešení situace, nýbrž je to dohoda s panem prezidentem a naším předsedou. Já přeci nemohu odvolat sám sebe," dodal.