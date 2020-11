Babiš se tento týden sejde s generálním ředitelem ČT Dvořákem

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se tento týden sejde s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem. Po jednání vlády na dotaz novinářů odmítl, že by měl vliv na dění v Radě České televize, která je kritizována kvůli odvolání své dozorčí komise.

"Budu mít tento týden schůzku s panem Dvořákem, rád se něco dozvím. Určitě odmítám, že bych já mohl za to, že v ČT v nějaké radě se ptají na hospodaření, skutečně nemám," řekl. Poznamenal, že v poslední době nemá s tímto veřejnoprávním médiem "žádný problém".

Prezident Miloš Zeman minulý týden uvedl, že ČT považuje za součást opozice, nikoliv za vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi. V rozhovoru pro Parlamentní listy řekl, že Dvořák by měl podle jeho přesvědčení skončit, rozhodnutí je ale v rukou Rady České televize. Dvořákovi vadí, že se Zeman snaží podkopávat důvěru v ČT.

Desítky osobností minulý týden podepsaly otevřený dopis premiérovi, ve kterém upozorňují na situaci v ČT. Vadí jim mimo jiné způsob odvolání dozorčí komise Rady ČT. Babiše vyzvaly, aby našel způsob jak zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby. Text podepsali umělci, vědci, duchovní či bývalí politici.

Rada ČT dozorčí komisi odvolala předminulý týden. Podle místopředsedy rady Pavla Matochy měla vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu rady. Autoři dopisu upozorňují, že rada komisi odvolala, aniž to ohlásila v programu schůze a svůj krok nijak neodůvodnila.

Podle autorů otevřeného dopisu je pravděpodobné, že mocenské ovládnutí televize veřejné služby vyvolá v příštím volebním roce značné pnutí a protesty ve společnosti. "Chceme Vás upozornit na tuto společensky nesmírně nebezpečnou situaci a apelovat na Vás, abyste našel způsob, jak zabránit její další eskalaci a zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby," uzavřeli svou výzvu.

Na situaci v radě minulý týden reagoval její předseda René Kühn rezignací, zdůvodnil to tím, že cítí slabý mandát a nesouhlasí s většinou rady. Připojil se k němu i místopředseda Jaroslav Dědič. Podle radní Hany Lipovské, která odvolání komise navrhla, Rada ČT jednala v souladu se zákony České republiky i s principem péče řádného hospodáře. Uvedla také, že podobně byla dozorčí komise jako celek odvolána už v roce 2010.

Premiér dnes také řekl, že platí jeho kritika Deníku Referendum, který v souvislosti s články o vyšetřování ekologické havárie na Bečvě Babiš 12. listopadu ve Sněmovně označil za "nejhorší žumpu", která lže. Zástupci médií následně vyzvali Babiše k omluvě, podle novinářů je takový výrok od premiéra nepřijatelný. Výzvu iniciovala redakce deníku Forum 24. Deník Referendum poté premiérovi zaslal předžalobní výzvu k tomu, aby se Babiš do 30. listopadu deníku veřejně omluvil a zaplatil odškodné 800.000 korun. "Tam platí, co jsem řekl. A jsem rád, že proběhne ten soud, protože je to pravda," uvedl k tomu dnes Babiš.