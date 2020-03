Babiš se snaží své kritiky pošpinit, tvrdí šéf Senátu Vystrčil

Praha - Premiér Andrej Babiš se snažil Senát podle jeho předsedy Miloše Vystrčila (ANO) pošpinit za to, že horní komora ve středu ministerskému předsedovi vytkla oddalování standardního krizového řízení při pandemii nového koronaviru. Vystrčil to dnes uvedl v pořadu Pressklub rádia Frekvence 1. Babiš v reakci na senátní výtky v České televizi uvedl, že Vystrčil svým vyjadřováním dělá vše pro to, aby Čína nedodala Česku potřebné ochranné pomůcky.

"V dřívějších dobách to tak bylo, že vždycky, když byl někdo nepříjemný, tak se ho snažili pošpinit a vystrašit," uvedl Vystrčil s poukazem na komunistický režim. Babišovi dnes dopoledne napsal textovou zprávu s návrhem na schůzku místo vzkazů přes média. Premiér mu zatím neodpověděl. "Ale třeba ještě odpoví," řekl Vystrčil.

Senát ve středu přijal usnesení, podle něhož vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí krize kvůli koronaviru, podcenila komunikaci a tím podryla důvěru lidí ve státní instituce. Předseda vlády podle horní komory oddaloval nasazení zákonných standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem zejména tím, že včas neaktivoval Ústřední krizový štáb.

Babiš kritiku odmítl, vláda podle něj pracuje jako tým 20 hodin denně. "Pan předseda Senátu svým vyjadřováním dělá všechno pro to, aby nám Čína ty dodávky nedala. A dneska je Čína jediný dodavatel. Pan Vystrčil a celá opozice stále kritizovali Čínu a díky panu prezidentovi a jeho kontaktům máme dneska na cestě dodávky," řekl v ČT Babiš.

Předseda Senátu uvedl, že horní komora se sejde příští týden ve středu, aby potvrdila ve stavu legislativní nouze chystaná vládní opatření v boji proti koronaviru, pokud je o den dříve přijme Sněmovna. Původně se uvažovalo tom, že zasedání Senátu by mohlo být až ve čtvrtek.