Babiš se setkal se Zemanem, který zkritizoval jeho prezidentskou kampaň

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes setkal s exprezidentem Milošem Zemanem v jeho pražské kanceláři. Bývalá hlava státu mimo jiné zkritizovala Babišovu prezidentskou kampaň, řekl ČTK předseda opozičního hnutí ANO.

Babiš byl kritizován za některé prvky kampaně zejména před druhým kolem prezidentské volby, v níž prohrál s Petrem Pavlem. Kritiku si vysloužil mimo jiné za billboard s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Sám později uznal, že nápis nebyl vhodný, odmítl ale, že by dělal negativní kampaň. Marketéra Marka Prchala, který s Babišem spolupracoval deset let, vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC). Babišovu kampaň považovalo za neetickou.

Bývalý předseda vlády uvedl, že jej Zeman do kanceláře, kterou v Jaselské ulici v Praze otevřel před týdnem, pozval. Vyjádřil se podle něj k Babišově prezidentské kampani a zkritizoval ji. Dále hovořili o expremiérově záměru, kdy se snaží oslovit historiky k sepsání knihy o české historii od sametové revoluce. Dalšími tématy byly situace v Evropě a v hnutí ANO, řekl Babiš.

Zemanovi mandát skončil 8. března, v úřadu prezidenta byl deset let. Nyní pobývá ve svém novém domě v Lánech. Babiš je jedním z prvních lidí, kteří jej v nové kanceláři navštívili.