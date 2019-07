Babiš se sejde s Hamáčkem, bude jednat vedení ČSSD

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes setká s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, aby ho informoval o výsledcích svého středečního jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Poté se sejde grémium ČSSD k jednání o dalším postupu. Babiš po schůzce prostřednictvím twitetru uvedl, že Zeman potvrdil odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) k 31. červenci, se jmenováním nového ministra chce ale počkat až na polovinu srpna. ČSSD prosazuje do funkce svého místopředsedu Michala Šmardu.

Předsednictvo ČSSD v polovině července podpořilo nominaci Šmardy na ministra kultury. Podle Hamáčka strana odmítá jiného kandidáta, nebude souhlasit ani s tím, že by byl řízením ministerstva dočasně pověřen jiný sociálnědemokratický ministr. Představitelé ČSSD opakovaně uvedli, že pokud by si sami nemohli rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, ztratila by jejich účast v kabinetu smysl.

Babiš na konci května navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy, podle ústavy prezident návrhu musí vyhovět. Zeman Šmardu opakovaně kritizoval a zpochybňoval jeho kvalifikaci pro úřad.

Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě. Otálení s odvoláním ministra je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou ve středu schválil Senát a podle které Zeman svými skutky porušuje ústavu.