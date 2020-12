Babiš se s poslanci KSČM o postoji k rozpočtu nedohodl

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) zhruba hodinu jednal o podpoře pro návrh státního rozpočtu se členy poslaneckého klubu KSČM. Komunističtí poslanci zvažují, že menšinové vládě pomohou ve středu s prosazením rozpočtu ve Sněmovně odchodem z hlasování. Dnes ale nerozhodli. Zatím se k dohodě nedospělo, jednání bude pokračovat ve středu, sdělila ČTK komunistická předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Výkonný výbor strany v pátek rozhodl, že KSČM pro rozpočet hlasovat nebude, snížením kvora by poslanci usnesení vyhověli.

Místopředsedkyně klubu Hana Aulická Jírovcová ČTK sdělila, že frakce si vyžádá před hlasováním o rozpočtu přestávku a bude s Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) znovu jednat. "Až pak bude oznámeno konečné stanovisko k hlasování," uvedla.

Menšinová vláda ANO a ČSSD nemá ve Sněmovně pro rozpočet podporu. Komunisté ji dosud vždy při schvalování nejdůležitějšího zákona roku podpořili. Nyní chtějí poslanci KSČM převést deset miliard korun do vládní rozpočtové rezervy. V pátek jejich předseda Vojtěch Filip uvedl, že počítají s tím, že stát bude začátkem příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Schillerová před takovou možností kvůli epidemii nového koronaviru varovala.

Babiš podle poslance Jiřího Dolejše vyzval k "alternativnímu postupu" ve Sněmovně. "V podstatě jde o to, že výkonný výbor řekl, že nemáme podpořit rozpočet, což samozřejmě uděláme. Ale je otázka, jestli ta nepodpora má mít podobu, že budeme hlasovat proti, nebo bychom nechali na vládě, kde si sežene hlasy, a my odešli ze sálu," řekl ČTK Dolejš odpoledne.

Hlasování poslanců o rozpočtu se pravděpodobně uskuteční kvůli koronaviru v polovičním formátu, řekl Dolejš. I po odchodu sedmi poslanců KSČM by vládní sestava nemusela mít dost hlasů. "Možná to ještě nemusí stačit, pak už je to na individuálních postojích jednotlivých poslanců," řekl Dolejš. Jaké individuální hlasy poslanců Babiš případně sežene, to je podle Dolejše už na něm.

"Přišla chvíle mimořádné dražby: Budou se hledat buď dva opoziční poslanci pro pasivní, nebo jeden pro aktivní podporu. Kdo bude zítra ten 'moudrý a odpovědný'?," komentoval na sociálních sítích rozhodování, zda komunisté budou takzvaně hlasovat nohama, exministr financí a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.