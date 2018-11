Praha - Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se bude v pátek ve Sněmovně před hlasováním o nedůvěře vládě bránit lžím, které převládly v mediálním prostoru. Řekl to dnes novinářům na Vysočině. Opozice svoláním mimořádné schůze zareagovala na kauzu údajného únosu jeho syna na Krym. Podle sněmovních počtů vláda hlasování ustojí, opozice disponuje 92 hlasy, ke svržení kabinetu by potřebovala minimálně 101. Babiš se jednání zúčastní, i když má v pátek nabitý program, setká se například s estonským premiérem Jürim Ratasem. Opozice neprosadila, aby se sněmovní bezpečnostní výbor dnes zabýval postupem trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Odpůrci debaty zejména z řad vládního hnutí poukazovali na nepřípustné zasahování do živé kauzy.

"Zúčastním se určitě, bohužel to koliduje s návštěvou estonského premiéra," uvedl Babiš s tím, že mu jeho protějšek vyšel vstříc a jednání se uskuteční neobvykle už v 7:30. Dnes s Ratasem Babiš povečeří. Ve Sněmovně chce Babiš aktivně vystupovat, schůze tam začne v 9:00. Premiér má ale podle vládního webu naplánovanou další akci s Ratasem, a to zahájení konference Digitální Česko 2018+ na žižkovské televizní věži v 10:00.

Předpokládá se, že sněmovní schůze bude několikahodinová. Vystupovat budou i poslanci z koaliční ČSSD, která se nehodlá sice připojit v hlasování k opozici, ale chce nechat Babiše jeho kauzu na plénu vysvětlit.

Vládní krizi před deseti dny odstartovala skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce z toho, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle něj chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.

Opozice neprosadila ve výboru debatu o vyšetřování Čapího hnízda

Opozice neprosadila, aby se sněmovní bezpečnostní výbor dnes zabýval postupem trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Odpůrci debaty zejména z řad vládního hnutí poukazovali na nepřípustné zasahování do živé kauzy.

Pro zařazení nového bodu na schůzi výboru, jak jej navrhl Pavel Žáček (ODS), hlasovalo šest členů výboru. Proti byli čtyři poslanci, dva se hlasování zdrželi. Pro schválení Žáčkovy iniciativy tak chyběl jeden hlas. Jan Bartošek (KDU-ČSL) následně oznámil, že bude pokračovat ve sbírání podpisů členů výboru, aby se mohla k záležitosti uskutečnit jeho mimořádná schůze.

Žáček svůj návrh zdůvodnil posledními informacemi, které podle něho mohou zpochybňovat nezávislý postup policie. "Je nutné vyjasnit si, zda se něco takového děje, nebo neděje," řekl. Poslanec ODS poukazoval například na otazníky kolem toho, že se údajným únosem premiérova syna na ukrajinský Krym okupovaný Ruskem zabývají policisté z Prahy 1, nikoli celostátní útvar.

"Zasahování do živé kauzy je nepřípustné," namítal Jiří Mašek (ANO). Zdeněk Ondráček (KSČM) by zase očekával debatu o únicích informací ze spisů, o tom, jak se podle něho novináři k údajům dostávají. Poukázal na to, že se k novinářům dostala švýcarská adresa Andreje Babiše mladšího.

"Nemyslím si, že je moudré, aby moc zákonodárná se nějakým způsobem vlamovala do pravomocí moci výkonné," řekl novinářům k opoziční snaze ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rovněž on upozornil na to, že jde o živý spis. "Několikrát jsem řekl, že jsem připraven přijít na jednání výboru a v politické rovině garantovat, že na policii není vyvíjen žádný nátlak," dodal.

Skrytě natočená reportáž s Babišem mladším odstartovala politickou krizi. Premiérův syn v ní nařkl spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby kvůli případu, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu, opustil Česko. Babiš synova vyjádření odmítl, trpí podle něj schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to uvedl, že jeho otec lže. Předseda vlády ho v sobotu navštívil v Ženevě, na sociálních sítích pak uvedl, že syn a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili.

Babišova vláda bude čelit hlasování o nedůvěře, měla by ho ustát

Necelých pět měsíců po jmenování bude vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) v Poslanecké sněmovně čelit poprvé hlasování o nedůvěře. Páteční schůzi vyvolalo šest opozičních stran v reakci na vyjádření syna premiéra Andreje Babiše (ANO), že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na Krym. Babiš i jeho syn Andrej v případu čelí obvinění z dotačního podvodu. Kabinet by hlasování měl ustát, protože opozice nedá dohromady potřebných 101 hlasů. Iniciátoři schůze, ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, mají ve Sněmovně 92 mandátů. Vládní ANO a ČSSD a KSČM, která kabinet toleruje, avizovaly, že vládu podrží.

Jako poslední svůj postup oznámila ve středu ČSSD, jejíž poslanci mají v plánu absolvovat debatu, ale při hlasování odejít ze sálu. Kabinetu tím sociální demokraté v hlasování neuškodí, symbolicky ale vyjádří své přesvědčení, že Babiš by měl do vyšetření kauzy Čapího hnízda vládu opustit. Babiš a ANO nicméně podobnou variantu odmítají a mají při tom podporu prezidenta Miloše Zemana, který oznámil, že v případě pádu vlády by znovu pověřil jejím skládáním Babiše.

ČSSD i přes Babišovo setrvání nechce koalici opustit, protože podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by kvůli Zemanovu postoji byl jedinou alternativou Babišův kabinet opřený o KSČM a SPD. Za řešení by sociální demokraté považovali předčasné volby a přislíbili, že pokud se ve Sněmovně najde 105 hlasů pro její rozpuštění, přispějí k tomu hlasy svých 15 poslanců. Dolní komora se může rozpustit hlasy 120 svých členů.

Kabinet podpoří také komunisté, o jejichž hlasy se koalice opřela už v červenci, kdy získala důvěru. Stejně jako poslance ČSSD je Babiš požádal o podporu osobně. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa nepřinesl poslední týden v případu Čapího hnízda žádné nové informace. Podobně jako zástupci ANO mluví o vykonstruované mediální kauze a kritizuje novináře za to, že k reportáži zneužili údajně psychicky nemocného Andreje Babiše mladšího.

Opozice zatím s variantou rozpuštění Sněmovny nepracuje, její představitelé v posledních dnech připouštěli, že by mohla pod jiným premiérem pokračovat současná koalice ANO a ČSSD. Babišovy problémy podle opozičních politiků neúnosně zatěžují českou vládu i společnost. Babišův odchod žádaly v posledních dnech také tisícovky demonstrantů. Minulý čtvrtek se sešly na pražském Václavském náměstí tisíce lidí. V den státního svátku 17. listopadu pak demonstranti zaplnili Staroměstské náměstí, zhruba tisícovka lidí protestovala také v Brně. Demonstrace jsou ohlášeny i na pátek.

Poslanci ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by měli být na pátečním hlasování v kompletní sestavě. Podle předsedů klubů se někteří zákonodárci kvůli hlasování dokonce vracejí ze zahraničí. Sociální demokraté zatím počítají se dvěma omluvenkami, hnutí ANO by podle šéfa klubu Jaroslava Faltýnka měli chybět tři omluvení poslanci. Nikdo z vládního tábora však zatím nenaznačil, že by mohl hlasovat proti vládě. Opozice by tak měla mít maximálně 92 hlasů, přičemž k pádu vlády jich je třeba 101 bez ohledu na to, kolik poslanců dorazí.

Vládní krizi minulý týden odstartovala skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.