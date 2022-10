Babiš se chce stát prezidentem, protože vláda málo pomáhá lidem

Praha - Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš chce usilovat o úřad prezidenta, protože vláda podle něj málo pomáhá lidem. Hrozí, že příští hlava státu jinak půjde na ruku kabinetu, přitom má být pro všechny občany, řekl na dnešní tiskové konferenci k oficiálnímu oznámení kandidatury. Předsednictvo hnutí dnes Babišovu kandidaturu podpořilo. Záměr ucházet se o post prezidenta oznámil v neděli. Osmašedesátiletý politik a jeden z nejbohatších Čechů nyní čelí před soudem obžalobě v případu dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Za Babišem dnes při zhruba desetiminutovém oznámení stála většina předsednictva ANO. Chyběl například moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, podle informací ČTK ale kvůli pracovním povinnostem. Spolu s Babišem na pódium s nápisem "Pomáhá lidem, proto Babiš" přišla i manželka Monika. Další nápisy na pozadí popisovaly expremiéra jako zkušeného politika, krizového manažera, který neuhne mocným, je akční a bojuje za Česko.

Lidé by si podle Babiše neměli myslet, že prezident nic nezmůže a jde jen o reprezentativní roli. Každá z dosavadních hlav států podle něj měla obrovský vliv. Mezi pravomocemi uvedl možnost vetovat zákony, jmenování vedení České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu, zásadní slovo při jmenování velvyslanců, možnost účasti na jednání vlády a Parlamentu nebo to, že prezident může tlačit vládu, aby konala, pracovala a starala se o lidi.

"Lidé teď víc než kdy jindy potřebují naději, člověka s jasným plánem a vizí, člověka, který bude nezávislý, kterého nikdo nemůže koupit, zkorumpovat a který se nebude bát mocných. Člověka, který bude tvrdě hájit české zájmy a naše občany," řekl také Babiš.

Občany drtí inflace a energetická krize, v Evropě zuří děsivá válka, uvedl Babiš. "Ve veřejném prostoru se setkáváme s netolerancí, hádkami a někdy zlobou," řekl. O sobě tvrdí, že bude vystupovat s novou, mírnější rétorikou. Chce vést pozitivní kampaň. Zaměřit se hodlá na návštěvy regionů, nejen na náměstích, ale i v uzavřených prostorách, řekl.

V úterý ráno se sejde poslanecký klub ANO, který bude mít možnost Babišovu kandidaturu podpořit. Následně podpisy Babiš předá ministerstvu vnitra. Novinářům také řekl, že zvažovanými kandidáty hnutí byli šéfka klubu Alena Schillerová, první místopředseda hnutí Karel Havlíček, bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček a velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

Babiš se v neděli odpoledne setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Expremiér dnes řekl, že Zeman byl rád, že se rozhodl ucházet o post hlavy státu.

Premiér Petr Fiala (ODS) po Babišově oznámení kandidatury uvedl, že expremiér hledá na Hradě imunitu. "Není to pravda, protože pokud bych se stal prezidentem, tak mám imunitu jen na to období a ten soud poběží dál," reagoval dnes Babiš. Zopakoval, že jde podle něj v případu Čapí hnízdo o politické trestní stíhání.

Babiš dále poznamenal, že pokud by v prezidentské volbě uspěl, nebyl by nadále předsedou ANO. "Pokud by mi dali nějakého čestného předsedu, tak budu rád," uvedl. Na otázku, zda by v případě neúspěchu odešel z politiky, je podle něj brzy.

První kolo volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by spolu s Babišem mohla patřit bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Babiš zatím nemá transparentní účet, musí ho založit do 8. listopadu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o víkendu oznámil kandidaturu na prezidenta, zatím nemá založený transparentní účet. Musí si ho založit nejpozději do 8. listopadu, kdy se podávají přihlášky do prezidentských voleb, řekl dnes ČTK František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle něj by měl Babiš do čtyřicetimilionového limitu kampaně pro první kolo zahrnout také část propagace, ve které se objevil od vyhlášení termínu prezidentských voleb začátkem července. Další část by však mohlo hnutí ANO označit jako kampaň v souvislosti s jinými volbami jako například se zářijovými volbami do Senátu.

Babiš dnes novinářům po oficiálním oznámení kandidatury v Praze řekl, že postupně bude plnit závazky kandidáta ohledně transparentního účtu. "Vedení hnutí musí vyhodnotit, jaká částka z té komunální kampaně a kampaně do senátních voleb připadne na teď už prezidentskou kampaň," uvedl.

Přihlášku k volbě hlavy státu je nutné podat nejpozději 8. listopadu, je nutné k ní připojit podpisy nejméně deseti senátorů, dvaceti poslanců nebo 50.000 občanů. Úřad situaci bere tak, že pokud se kandidát na prezidenta propaguje a jsou s tím spojené výdaje, měl by si založit volební účet. "Nejpozději je to ve chvíli, kdy podá přihlášku ke kandidatuře. Ohlášení kandidatury totiž zákon nezná. On zná jen to, zda bude kandidát kandidátem, či nikoliv. Pokud kandidát podá přihlášku, počítají se do kampaně vynaložené náklady od začátku vyhlášení voleb, což bylo začátkem července," uvedl Sivera.

Podle něj sice nyní Babiš nemusí mít s kampaní žádné výdaje, protože vše může platit jeho hnutí ANO. Babiš ale tyto náklady na vlastní propagaci ze strany hnutí musí zahrnout do čtyřicetimilionového limitu v konečné zprávě o kampani jako bezúplatné plnění.

I když Babiš ohlásil kandidaturu až nyní, je možné, že bude muset do kampaně zahrnout také část nákladů z reklamy, na které se objevil v předešlých měsících, kdy byla kampaň například do senátních nebo komunálních voleb. "I když to nebylo za peníze potenciálního kandidáta na prezidenta, ale za peníze hnutí ANO, které zřejmě bude jeho podporovatel, měla by být část výdajů s kampaní pana Babiše započítaná do výdajového limitu prezidentského kandidáta," řekl Sivera.

Podle něj se to týká období od vyhlášení prezidentských voleb, přestože se to částečně krylo s kampaní voleb jiných. Poměrnou část si podle Sivery nastaví hnutí ANO s Babišem, úřad pak bude na základě zprávy kontrolovat, zda mají informace reálný základ. Babiš by měl do kampaně zahrnout například billboardy, na kterých byla jeho fotografie nebo slogany s jeho jménem, protože propagují jeho samotného. Naopak zahrnovat by nemusel reklamu, kde se jeho fotka ani jméno neobjevilo, ale propagace se vztahovala jen na hnutí ANO.

Limit kampaně pro první kolo je 40 milionů korun, pro druhé kolo je dalších deset milionů. Vynaložené náklady ale dohledový úřad bude zkoumat až po volbách spolu se zprávami kandidátů, kteří mají na odeslání zpráv úřadu 90 dnů po vyhlášení výsledků druhého kola voleb. První kolo přímé prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nástupce či nástupkyně Miloše Zemana se ujme funkce začátkem března.