Babiš s Schillerovou začnou jednat o rozpočtu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) bude s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a některými ministry dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vedle úspor v provozu jednotlivých ministerstev by mohly jednat také o zrušení superhrubé mzdy nebo růstu důchodů v příštím roce.

Rozpočet na příští rok přitom bude poznamenán dopady šíření koronaviru. MF zatím nesdělilo výši schodku, s kterým v rozpočtu na příští rok počítá. Schillerová už dříve uvedla, že příjmy a výdaje rozpočtu sestaví na základě makroekonomické prognózy, kterou úřad vypracuje na počátku září. Pro letošek je nakonec kvůli koronaviru zvýšen schodek rozpočtu na 500 miliard korun. Zároveň Sněmovna uložila vládě do konce září předložit koncepci konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027.

Schillerová už dříve uvedla, že mimo jiné chystá plán úspor. Podle ní tam sice nelze nalézt desítky miliard korun, ale jednotky miliard ano. Zároveň její úřad propočítává sazby daně z příjmu po zrušení superhrubé mzdy, a to mezi 15 až 19 procenty. V případě 15procentní sazby by výpadek příjmů do státního rozpočtu byl kolem 90 miliard Kč.

Podle schváleného zákona o předložení státního rozpočtu na příští rok letos vláda může poslat zákon o státním rozpočtu na příští rok Sněmovně až do konce října, běžný termín je konec září. Sněmovna by o něm měla jednat v listopadu.