Babiš s Matovičem proberou plány EU na pomoc s koronakrizí

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu se svým novým slovenským protějškem Igorem Matovičem (OLaNO) jednat v Praze o režimu na hranicích, dopadech koronakrize i rozpočtových plánech EU. Podle programu první Matovičovy návštěvy v Česku po březnovém ustavení nové slovenské vlády budou premiéři v Kramářově vile probírat vedle regionální a bilaterální spolupráce dopady pandemie covid-19 i fond obnovy EU, kterému Babiš vyčítá mimo jiné výši plánovaného zadlužení EU. Témata schůzky dnes zveřejnila Strakova akademie.

Matovič byl jmenován 21. března, kvůli epidemii koronaviru ale odložil zahraniční návštěvy stejně jako další evropští politici. S partnery včetně Babiše komunikoval Matovič dosud prostřednictvím videokonferencí. Je tradicí, že první cesta českých a slovenských premiérů vede do země, se kterou je pojí společná československá historie.

Ve středu odpoledne Matovč navštíví i Poslaneckou sněmovnu a Senát, kde ho přijmou šéfové komor Radek Vondráček (ANO) a Miloš Vystrčil (ODS).

Předsedu protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Matoviče jmenovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová do čela nové slovenské vlády tři týdny po parlamentních volbách. Čtyřčlenná koalice pod vedením OLaNO tak v druhé polovině března nastoupila do úřadu v době rozšíření koronaviru, kvůli němuž Slovensko zavedlo řadu omezení. Matovič se na Slovensku řadí k zastáncům spíše opatrnějšího přístupu k uvolňování karanténních opatření. O společném postupu při otevírání hranic jednal s Babišem naposled v pondělí. Dohodli se na omezeném režimu bez nutnosti testů a karantény pro výjezdy na dva dny, který platí od středy.

Evropská komise chce v rámci pokrizové obnovy poskytnout členským zemím unie 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Půl bilionu eur z částky, kterou si plánuje vypůjčit na finančních trzích, budou přímé platby, zbylých 250 miliard úvěry. Komise chce za dluh ručit příštím sedmiletým rozpočtem, v němž by mělo být celkem 1,1 bilionu eur. Největšími příjemci mají být Itálie a Španělsko, tedy země nejpostiženější pandemií covidu-19. Připadnout jim má 313 miliard eur přímých plateb a úvěrů. Babiš nesouhlasí s přerozdělovacím klíčem. Zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. ČR by měla z mimořádného balíku 750 miliard eur dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun).

O záležitosti chce mluvit s Matovičem, ale také 11. června na setkání států V4 v Brně.