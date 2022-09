Babiš s apelem, aby volby byly referendem o vládě, uspěl jen částečně, míní tisk

Ilustrační foto - Členové volební komise okrsku 77 v Hradci Králové sčítají výsledky po ukončení voleb do zastupitelsteva města, 24. září 2022.

Praha - S apelem, aby volby byly referendem o vládě, uspěl předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš podle komentářů v českých denících jen částečně. Autoři komentářů si také všímají nižší volební účasti. Hnutí ANO v komunálních volbách ovládlo většinu velkých měst, ve druhém kole senátních voleb bude mít ve hře nejvíce finalistů.

Udělat z komunálních a senátních voleb referendum o vládě se podle Hospodářských novin (HN) hnutí ANO sice nepodařilo, přesto má jeho předseda důvod být spokojený. Podařilo se mu uhájit výsledek z voleb před čtyřmi lety, a to v situaci, kdy už není takovou politickou hvězdou jako tehdy. "To, že ve své dnešní, o poznání slabší kondici vyrovnal svůj tehdejší výkon, je úspěch, který by si někdo racionálně smýšlející spíš užíval," uvádí autor komentáře.

Hlavním Babišovým ziskem je ale podle HN to, že se jeho hnutí podařil další krok k pevnějšímu zakotvení v komunální politice. "Lidé si zkrátka zase o něco víc zvykli na značku a svými hlasy ji o kus víc stabilizovali," uvádí komentář. Hnutí ANO také může získat zásobu lokálních politických matadorů.

Podle deníku Mladá fronta Dnes (MfD) se opozici nepodařilo přimět voliče, aby se k volbám coby protivládnímu referendu dostavili v hojnějším počtu," uvedl komentátor. K urnám dorazilo podle údajů Českého statistického úřadu asi 46 procent voličů, tedy méně než při předchozích komunálních volbách. "Tak jakápak revoluce, když jdou lidi místo voleb na houby?" píše MfD.

Za částečné referendum je ale podle deníku možno považovat výsledek obecních voleb ve větších městech a senátní volby. Hnutí ANO podle komentátora MfD přesvědčivě vyhrálo bitvu o řadu velkých měst a triumfovalo v prvním kole senátních voleb. "Efektní facka vládě nepochybně Babiše potěšila, ale kdyby měl být hodně upřímný, asi by musel přiznat, že přece jenom čekal víc," doplnil komentátor.

Také podle komentáře v Lidových novinách (LN) nedopadlo "referendum" o vládě podle Babišových představ. "Hnutí ANO Andreje Babiše, které je hlavní a nejhlasitější opoziční silou, skutečně významně posílilo, ale výsledky vládních stran rozhodně nejsou drtivou porážkou," píše komentátor. "Na drtivé 'potrestání' vlády tím, že lidé zvolí opoziční ANO, to nevypadá," doplnil.

"Ano, vládní strany nebyly extra úspěšné, ale je třeba vzít v úvahu, že v podobných volbách lidé historicky, minimálně v Senátu, hlasují proti vládě," uvádí LN. "Pokud bychom tak na tyto volby aplikovali představu Babiše o referendu o vládě, je na tom kabinet lépe, než by většina lidí čekala. Minimálně to není nejhorší vláda od vzniku samostatné České republiky, jak tvrdí Andrej Babiš," doplnil komentátor deníku.

Komentář deníku Právo se zabývá mimo jiné volebním neúspěchem levicových stran. "Komunistické a sociálně demokratické zviditelnění po boku největšího politicko-ekonomického magnáta v zemi se oběma stranám hrubě vymstilo a dobře jim tak," uvádí autor.

Také podle Práva je zklamáním nižší volební účast, než lidé deklarovali v průzkumech a než odpovídá průměru. "Ani veškeré krize nás z papučí nevyzuly," uzavírá komentář.