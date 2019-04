Praha - Reportáž německé veřejnoprávní televize ZDF nemá nic společného se seriózní novinařinou, napsal ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se německým promigračním médiím nelíbí, že bojuje v Evropě proti migraci a za české zájmy. ZDF v reportážním a investigativním pořadu ZDFzoom uvedla, že český premiér vydělává peníze politikou a nechal změnit pravidla týkající se evropských fondů tak, aby z toho těžil Agrofert. O kauze Čapí hnízdo hovořila jako o podvodu.

"Reportáž ZDF nemá nic společného se seriózní novinařinou, jak tato televize, tak i další německá promigrační média o mně natáčejí totálně vymyšlené reportáže. Chápu, nelíbí se jim, že bojuju v Evropě proti migraci za české zájmy, za zájmy našich lidí, a ne za zájmy velkých zemí, jako je právě Německo nebo Francie," uvedl Babiš. Podle něj jde o aktivitu německých médií proti státům visegrádské čtyřky.

Podle ZDFzoom se za dobu, kdy je Babiš ve vládě, téměř zdvojnásobil příjem Agrofertu z evropských fondů. Zatímco v roce 2014 činil 42 milionů eur (1,1 miliardy korun), v roce 2017 už 82 milionů eur (2,1 miliardy korun). Velké firmy dostávaly podle pořadu stále více peněz z dotačních zdrojů, s nimiž přitom EU počítá pro menší společnosti.

Akcie svého holdingu Agrofert vložil Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů předloni v únoru do svěřenských fondů. "Z firmy jsem odešel v roce 2014 a nemám s ní nic společného," poznamenal premiér. "Fakta týkající se mé bývalé firmy jsou jasná: Její hlavní příjmy tvoří chemické továrny, ne dotace. Navíc odvádí státu na daních a na pojištění mnohem víc, než získává na dotacích. Agrofert investoval ze svého za posledních deset let 100 miliard korun do rozvoje firem! Naopak dostal jen tři procenta investičních dotací. Navíc schválených za předchozích vlád, ve kterých jsem nebyl. A na daních a na pojištění odvedl státu 30 miliard," uvedl Babiš.

Tvrzení, že vydělává na politice, považuje za "úplně směšné". "Za prvé jsem celou firmu vložil dle zákona lex Babiš do svěřenského fondu. A celý svůj plat premiéra posílám na samoživitelky. Ze státních peněz opravdu nežiju, do politiky jsem vstoupil jako podnikatel a člověk, který už vydělal dost peněz, nikdo mě nemůže uplatit a z dotací opravdu nežiju.

Reportáž ZDF také krátce připomíná kauzu Čapí hnízdo, když konstatuje, že "ještě jako podnikatel byl Babiš zapleten do skandálu s podvodem". "Babiš předstíral, že hotel (Čapí hnízdo) je samostatnou malou firmou, ale ve skutečnosti patřil k jeho obrovskému firemnímu impériu Agrofert," tvrdí investigativní pořad, který se v dalších minutách zabývá zneužíváním evropských fondů v Maďarsku a Rumunsku. Policie ve středu navrhla obžalovat Babiše a ostatní obviněné. Návrh nyní posoudí žalobce.