Praha - Český premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotním telefonátu britské premiérce Therese Mayové řekl, že by stálo za to vypsat nové referendum o brexitu. Mayová to odmítla, podle Babiše to ale stále není vyloučené. Napsal to dnes na twitteru.

"Říkal jsem jí, že nejlepším řešením by bylo, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Proto jsem přesvědčen, že stojí za to vypsat nové referendum," uvedl Babiš. Takové řešení Mayová odmítá. Již dříve řekla, že nový plebiscit by mohl znamenat, že Spojené království z unie nikdy neodejde, což není to, pro co obyvatelé země v prvním referendu v roce 2016 hlasovali.

Britský parlament v úterý opět jasnou převahou hlasů odmítl brexitovou dohodu. Dnes proto bude rozhodovat, zda chce Evropskou unii opustit zcela bez dohody. Mayové k prosazení dohody nepomohlo ani to, že po dohodě s předsedou Evropské komise brexitový balíček na poslední chvíli v pondělí doplnila ve snaze vyhovět kritikům takzvané irské pojistky.

Podobně jako Babiš by považoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) za nejlepší variantu, kdyby nakonec brexit nenastal a kdyby se mohlo konat druhé referendum. "Nicméně to asi v tuhle chvíli není úplně reálná varianta," řekl dnes ministr novinářům.