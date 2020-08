Babiš prošel dle saského listu proměnou z technokrata v otce země

Drážďany (Německo)/Liberec - Dnešní setkání českého premiéra Andreje Babiše a jeho saského kolegy Michaela Kretschmera v Liberci se neslo ve znamení roušek a také nápadné proměny ve vystupování šéfa české vlády. Napsal to list Sächsische Zeitung, podle kterého se z Babiše stal "otec země".

"Dříve vystupoval spíše jako technokratický expert, nyní je úplným zemským otcem, který naslouchá a který se stará," napsal deník s použitím termínu Landesvater. V němčině se toto slovo používá například k neformálnímu označení zemských premiérů či jiných zemských předáků.

Sächsische Zeitung považuje přerod Babišova vystupování v posledních měsících za velmi nápadný. "Neustále postával na cestě k východu restaurace, rozprávěl se zaměstnanci a domácími turisty," dodal deník o obědě v restauraci na vrcholu Ještědu.

Saský list si rovněž povšiml, že kvůli zhoršené epidemické situaci byl novinářský doprovod předem žádán, aby ve vnitřních prostorách vždy nosil roušky. V této souvislosti deník připomněl, že Česko bylo první v Evropě, kdo kvůli pandemii nemoci covid-19 nařídil plošné nošení roušek. Poukázal i na to, že Česko neúprosně uzavřelo své hranice, které opět otevřelo až v červnu. K tomu se během dnešní návštěvy vyjádřil i Kretschmer, který řekl, že to možná tehdy jinak nešlo, ale že to vedlo ke zvýšenému nesouhlasu.

V dubnovém rozhovoru s deníkem Die Welt Kretschmer kritizoval Česko a také Polsko za náhlé uzavření hranic kvůli koronaviru, které se podle něj událo bez předchozí dohody. Zároveň tehdy Česku nabídl spolupráci v oblasti zdravotní péče. Později již Kretschmer vzájemnou součinnost v době pandemie hodnotil kladně.