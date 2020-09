Babiš přiznal pochybení v létě a vyzval k nošení roušek

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ve večerním zhruba devítiminutovém televizním projevu k občanům přiznal, že v létě udělal chybu, když se nechal ukolébat jarním vítězstvím a atmosférou ve společnosti a vláda polevila v opatřeních proti šíření koronaviru. Vyzval, aby kvůli ohroženým seniorům a nemocným lidé respektovali povinnost nošení roušek. Zopakoval, že kabinet nechce zavírat ekonomiku, jak se to stalo na jaře, a ohrozit zaměstnanost. Snažíme se najít rovnováhu mezi ochranou zdraví a ekonomikou, řekl dnes večer premiér v České televizi a vyzval společnost k většímu semknutí. Opoziční politici dali Babišův projev do souvislosti s volbami.

"Stejně jako vy, to chceme zvládnout jen s opatřeními, která náš život omezí co možná nejméně," uvedl premiér. Zmínil, že někteří lidé nenošením roušek chtějí vyjádřit protest proti vládě a vládním opatřením, ale měli by je nasadit kvůli ochraně svých blízkých. Apeloval na odpovědnost, ohleduplnost a důslednost v dodržování pravidel.

"Nikdo nechce nikoho z plezíru omezovat. Rouška neohrožuje svobodu a demokracii. Ale její nenošení ohrožuje životy," uvedl. Jde podle něj o to, zda se lidé dokážou respektovat. "Každý sám si musí odpovědět na otázku, zda je ochoten obětovat něco ze svého pohodlí pro ostatní," konstatoval.

Premiér v posledních dnech čelí ostré kritice opozice kvůli aktuálnímu vývoji koronavirové epidemie. Počet lidí, kteří v České republice zemřeli s nákazou koronavirem, překročil 500. V posledních týdnech opakovaně laboratoře zaznamenaly rekordní nárůsty počtu nakažených, ve čtvrtek počet nově nakažených za jeden den poprvé přesáhl 3000. S nemocí se v současnosti potýká 24.214 lidí. Počet úmrtí stoupl na 521. Na konci prázdnin přitom Babiš odmítl návrh naznovuzavedení širší povinnosti nosit roušky ve veřejném prostoru a požádal média, aby nestrašila lidi v souvislosti s tehdejším růstem počtu infikovaných o 500 za den.

Podobně jako ve dvou jarních projevech k občanům Babiš poděkoval hygienikům, zdravotníkům, ale i IT specialistům a dobrovolníkům. "Chci moc poděkovat našim hygienikům, armádě, zdravotníkům, sestřičkám, medikům, laboratořím, ajťákům, policistům, hasičům, záchranářům a dobrovolníkům! Mají za sebou těžkou dobu. A ještě těžší před sebou," uvedl. Vrátil se i k dnes oznámené rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). I jemu poděkoval.

Výslovně premiér nezmínil roli Vojtěchova nástupce Romana Prymuly, kterého dnes do funkce ministra jmenoval po dohodě s předsedou vlády prezident Miloš Zeman. Vyjmenoval ale, že je třeba dobudovat kapacity callcenter, odběrových míst a laboratoří, spustit sebereportování, zajistit dostatek lůžek pro nemocné covidem ve středním a těžkém stavu. "Je důležité, aby byla udávaná kapacita krajských a fakultních nemocnic okamžitě k dispozici a hlavně odpovídala realitě. A ještě důležitější je ochránit zdravotnický personál za každou cenu," řekl.

Nakonec vyzval v řeči vysílané ze záznamu Českou televizí společnost k semknutí. "Koronavirus jsme porazili jednou, porazíme ho i podruhé. Věřím, že to zvládneme znovu," uzavřel projev premiér.

Při jarní vlně covidu-19 Babiš vystoupil v televizi s připravenými projevy v březnu i dubnu, v prvním z nich se přihlásil k osobní odpovědnosti za všechna krizová opatření. Předseda vlády vystoupil v televizi a rozhlasu s projevem 23. března. Řekl tehdy, že ČR nikdy neprodělala podobnou zkoušku, jakou představuje nový koornavirus. "Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost," uvedl tehdy. Na obrazovky se s vystoupením vrátil 9. dubna. Avizoval tehdy, že projekt tzv. chytré karantény pomůže Česku vrátit se k normálnímu životu. Vybídl také obyvatele, aby o velikonočních svátcích zůstali doma a nenavštěvovali především starší příbuzné.

Opoziční politici dali Babišův projev do souvislosti s volbami

Opoziční politici dávají dnešní televizní projev premiéra Andreje Babiše (ANO) k vývoji epidemie koronaviru do souvislosti s krajskými a senátními volbami, ke kterým Češi půjdou za týden. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové šlo jen o dlouhý volební spot. "V hlavním čase těsně před volbami premiér neřekl nic nového ani zásadního, bylo to shrnutí toho, co říká v posledních dnech," uvedl na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka.

"Přiznává svou chybu, kdy odmítl návrh opatření, která kdyby od 1. září platila, tak bychom dnes tuto situaci nemuseli řešit," napsal dnes večer na adresu premiéra Jurečka. Adamová na stejné síti dodala, že Babiš se řídil "přáním lidí na facebooku a nesprávně korigoval rady odborníků". Proto by podle ní měl podat demisi.

Také šéfovi sněmovního klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi v projevu chybělo, že Babiš jako premiér přebírá plnou politickou odpovědnost, jak uvedl předseda vlády v podobném vystoupení na jaře. "Od té doby dává v kritických chvílích chlapsky a bez váhání hlavu na špalek. Hlavu kohokoliv jiného než svoji," připomenul dnešní rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

"Bezradný a bezobsažný projev. Jeho jediným cílem bylo nějak napravit špatný dojem z chaosu, který premiér a vláda způsobili. Na tom, co premiér označil za úkol do budoucna, měla vláda pracovat od května a dnes to mělo být dávno připraveno," uvedl večer na twitteru předseda ODS Petr Fiala.