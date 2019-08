Babiš předpokládá, že od ČSSD dostane jméno kandidáta do pátku

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že mu sociální demokracie do pátku sdělí jméno nového kandidáta na ministra kultury. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se nominace v pondělí vzdal. Odchod ČSSD z vlády nikdy nebyl na stole, řekl Babiš novinářům po jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti. S vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem Babiš jednal v pondělí ráno i večer. Předseda vlády zopakoval, že chce situaci vyřešit do příštího pondělí.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda o svém rozhodnutí vzdát se nominace na ministra informoval Hamáčka v pondělí večer. Rozhodnutí předsedu strany překvapilo, na twitteru ale uvedl, že Šmardovo rozhodnutí respektuje a lidsky chápe, ačkoli ho mrzí.

"Pan Hamáček mi neřekl, koho navrhnou. On to musí projednat na grémiu nebo nějakém stranickém orgánu," řekl Babiš.

V pátek odpoledne bude jednat předsednictvo ČSSD. Babiš předpokládá, že se pak dozví nové jméno. "Potřebujeme mít tuto záležitost co nejdřív uzavřenou," dodal. "Počkám na nominaci sociální demokracie. Nechci komentovat jména, to je jejich záležitost a je potřeba tentokrát všechno nějak lépe zkomunikovat," doplnil premiér.

Dnešní Babišova schůzka v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem se podle premiéra netýká jen situace na ministerstvu kultury. "My máme pravidelně každý měsíc schůzku, na které probíráme veškerou problematiku a politiku. Hlavně ho chci informovat o vývoji rozpočtu, ale samozřejmě toto je nová situace a doufejme, že se to podaří do pátku uzavřít, protože už nemůžeme nadále řešit tuhle záležitost," řekl Babiš.

Předseda vlády uvedl, že s ním Hamáček nemluvil o možnosti, že by mohli sociální demokraté opustit menšinový kabinet. "Nikdy jsme o tom nemluvili, nikdy to nebylo na stole," konstatoval Babiš.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.