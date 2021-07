Babiš povede kandidátku ANO v Ústeckém kraji, utká se s Bartošem

Praha - Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povede kandidátní listinu hnutí pro říjnové sněmovní volby v Ústeckém kraji, kde se utká s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Rozhodl o tom na dnešním jednání republikový výbor ANO. Ve Středočeském kraji bude lídrem místo Babiše vicepremiér Karel Havlíček, kterého v čele jihočeské kandidátky nahradí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle původních nominací měl Babiš vést hnutí do voleb stejně jako v minulosti ve středních Čechách. Nakonec se ale utká s Bartošem v Ústeckém kraji, dvojkou tamní kandidátky ANO bude poslanec a manažer hnutí Jan Richter.

"Pan Babiš se rozhodl pro přímý souboj s předsedou PIrátů. (...) Není to tak dávno, co jsme navrhovali jeden volební obvod, kde by si to mohli rozdat lídři v jednom velkém souboji," řekl ČTK předseda Sněmovny a místopředseda hnutí Radek Vondráček. Změna podle něj měla velkou podporu předsednictva.

Brabce na druhém místě jihočeské listiny doplní poslanec Roman Kubíček, Havlíčka na středočeské poslanec a přednosta Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM Julius Špičák. "Richard Brabec má ke kraji velký vztah, i k Šumavě. Mluvil o tom v životě mockrát, je také spokojený. Myslím, že to je taková win-win situace," poznamenal Vondráček.

Kandidátku hnutí na Vysočině povede Drahoslav Ryba, který nedávno skončil na pozici generálního ředitele hasičského sboru. Z druhého místa ho doplní poslankyně Monika Oborná.

V Jihomoravském kraji hnutí do voleb povede vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, dvojkou bude vysokoškolský pedagog a poslanec Karel Rais. V Královéhradeckém kraji kandidátku povede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, za ní bude lékař a poslanec Jiří Mašek. V čele kandidátky ve Zlínském kraji opět bude Vondráček, za ním poslanec Marek Novák.

"Hodně se proti nám vymezují ty dvě koalice (Piráti a STAN a Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Myslím si, že o tom bude i volební souboj ve Zlínském kraji. Je to o celkovém přístupu k politice, a ačkoli je to třetí období, tak mě to spíš nakopává, protože se mi nelíbí některá ideologie, se kterou přichází například Pirátská strana," uvedl Vondráček.

V Praze bude lídrem poslanec Patrik Nacher, dvojkou přednostka Pracoviště preventivní kardiologie v pražském IKEM a poslankyně Věra Adámková. V Olomouckém kraji bude v čele kandidátky poslanec a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk, za ním šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

V Plzeňském kraji bude oproti předpokladům až dvojkou jeden ze zakládajících členů hnutí poslanec Jan Volný. V čele bude ředitelka Alzheimer centra Ivana Mádlová. Za lídrem moravskoslezské kandidátky - hejtmanem a poslancem Ivem Vondrákem - bude dvojkou ministr obrany Lubomír Metnar.

V Karlovarském bude podle předpokladů v čele poslankyně a bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, za ní bude lékařka a poslankyně Věra Procházková. V Pardubickém kraji dostal přednost lékař a poslanec David Kasal, dvojkou bude ekonomka Jana Hanzlíková. V Libereckém kraji povede kandidátku poslankyně a lékařka Jana Pastuchová, následovaná poslancem a zemědělcem Davidem Pražákem.

"Jsem přesvědčený, že zvítězíme. Otázka je jak a jak se potom podaří komunikovat koalici. Tomu se někdy říká druhé kolo voleb. Ale myslím si, že je to úplně otevřené a rozhodně jsou šance veliké," dodal Vondráček.

Lídři kandidátních listin:

Kraj Jméno Povolání Ústecký Andrej Babiš premiér, poslanec Jihočeský Richard Brabec ministr životního prostředí, poslanec Středočeský Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Jihomoravský Alena Schillerová ministryně financí Královéhradecký Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj Zlínský Radek Vondráček předseda Poslanecké sněmovny Vysočina Drahoslav Ryba bývalý generální ředitel hasičů Moravskoslezský Ivo Vondrák hejtman, poslanec Hlavní město Praha Patrik Nacher poslanec Olomoucký Ladislav Okleštěk poslanec, bývalý hejtman Liberecký Jana Pastuchová poslankyně, lékařka Karlovarský Jana Mračková Vildumetzová poslankyně, bývalá hejtmanka Pardubický David Kasal lékař, poslanec Plzeňský Ivana Mádlová ředitelka Alzheimer centra

Zdroj: hnutí ANO.