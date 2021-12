Babiš považuje za úspěch, že menšinová vláda vydržela celé funkční období

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) svolal na dnešní ráno poslední jednání své vlády, aby poděkoval ministrům za spolupráci. Za úspěch považuje, že menšinový kabinet ANO a ČSSD vydržel celé funkční období. Na závěrečné tiskové konferenci, které se nezúčastnil žádný člen vlády za sociální demokracii, poděkoval lidem za podporu. Ve 12:30 bude Babiš čekat u vchodu do Strakovy akademie a přivítá nového premiéra Petra Fialu (ODS).

"Já jsem dnes svolal vládu, abych poděkoval všem ministrům za spolupráci, a hlavně jsme chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás zvolili do našich funkcí. Myslím si, že můžu říct za všechny, že jsme dělali maximum pro to, abychom jejich očekávání naplnili," uvedl Babiš.

Zasedání kabinetu nemělo programové body, členové vlády si k snídani dali míchaná vajíčka. Podle Babiše se nezúčastnil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ostatní ministři za sociální demokracii neměli zájem se zúčastnit tiskové konference, dodal končící ministerský předseda.

Funkční období kabinetu nebylo podle končícího ministerského předsedy lehké, neboť poslední dva roky ovlivnila koronavirová pandemie. "Jaká byla naše vláda, vyhodnotí historie v nějakém čase," řekl Babiš. Kabinet podle něj plánuje publikaci shrnující fungování vlády.

Česko podle Babiše prosperuje, má nejnižší nezaměstnanost v EU, nízkou zadluženost. Vyzdvihl, že jeho kabinet navyšoval důchody, snižoval daně a investoval do dopravy, zdravotnictví, digitalizace, sportu nebo armády.

Kabinet ANO a ČSSD podal demisi 11. listopadu, od té doby vykonává z pověření prezidenta Miloše Zemana prozatímně svou funkci do jmenování nové vlády. Končí přibližně po třech a půl letech. Babiš se stal druhým nejdéle sloužícím premiérem po Václavu Klausovi. Ministry Fialova kabinetu jmenuje Zeman dnes v 11:00 v Lánech, zhruba hodinu po poledni se chystají ve Strakově akademii poprvé zasednout. V dnešních odpoledních hodinách a v sobotu pak bude členy vlády Fiala uvádět do úřadů.

Babiš předá Fialovi dopis, chce založit tradici jako u prezidentů USA

Babiš dnes předá předsedovi nové vlády Fialovi dopis. Chce založit tradici jako u amerických prezidentů, řekl na dnešní závěrečné tiskové konferenci kabinetu v demisi. Dále Fialovi předá klíče od korunovačních klenotů. Hovořit s ním chce také o závěrech čtvrtečního jednání Evropské rady.

"Chci založit tradici, jak mají američtí prezidenti, že nechávají vždycky nějaký vzkaz. Napsal jsem dopis panu premiérovi Fialovi," řekl Babiš. Zveřejňovat jej nehodlá. Tradici, kdy odcházející americký prezident napíše osobní předávací dopis nastupující hlavě státu, zavedl Ronald Reagan, který byl prezidentem v letech 1981 až 1989. Od té doby bylo napsáno dalších pět takových dopisů. Ve dvou případech psal dopis odstupující prezident svému sokovi ve volbách. Končící američtí prezidenti ručně psané dopisy svým nástupcům zanechávají v Oválné pracovně Bílého domu. Obsah dopisů bývá zveřejněn v souladu s tradicí až s odstupem několika měsíců. Dopisy jsou většinou gratulací a přáním úspěchů. Barack Obama ale napsal svému nástupci Donaldu Trumpovi sice smířlivý, ale současně opatrně napomínající dopis. Trumpovi klad na srdce, aby chránil demokratické instituce a tradice, jako jsou právní stát a lidská práva. Současný prezident Joe Biden po nástupu do funkce prezidenta sdělil tisku, že mu jeho sok Donald Trump napsal velkorysý dopis, což bylo podle některých analytiků vzhledem k dramatickým volbám a událostem kolem voleb velkým překvapením.

Babiš bude příští rok na sněmu obhajovat funkci předsedy ANO

Babiš bude na sněmu ANO příští rok obhajovat funkci předsedy. Hnutí si podle něj musí vzít poučení ze sněmovních voleb a zaktivizovat se. Řekl to na závěrečné konferenci vlády v demisi.

Funkční období vedení a dalších orgánů hnutí ANO trvá do 17. února 2022. Původně se měl republikový sněm uskutečnit koncem letošního ledna, odložen byl ale kvůli koronavirové pandemii. Místopředsedy hnutí jsou končící ministr životního prostředí Richard Brabec, bývalý šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a poslankyně a bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. "Určitě hnutí si musí říct poučení z voleb, musíme se zaktivizovat, říci, jak dál," řekl Babiš. Uvedl, že je rád, že se nedávno členy hnutí stali šéfka poslaneckého klubu a končící ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a dopravy a místopředseda poslanců ANO Karel Havlíček.

Stanjura by měl podle Schillerové prodloužit odpuštění DPH na energie

Nový ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl podle Schillerové prodloužit dočasné odpuštění DPH na energie i na další měsíce, aby nová vláda měla čas připravit dlouhodobější řešení pro snížení cen energií. Pokračovat by měl i v rozvíjení projektu on-line portálu Moje daně nebo paušální daně pro živnostníky. Schillerová to uvedla na tiskové konferenci končící vlády. Dodala, že novému ministrovi připravila 100stránkový předávací dokument, kde je uvedeno, na čem je třeba dále pracovat a co je třeba rozvíjet.

V případě DPH u energií Schillerová připomněla, že odpustila DPH na energie na listopad a prosinec. "Než bude řešení na energie, řeknu mu (Stanjurovi), aby podepsal stejný generální pardon, jako jsem já podepsala na listopad a prosince. Aby měl čas na přípravu řešení," uvedla Schillerová. Odpuštění DPH podle údajů Českého statistického úřadu snížilo listopadovou inflaci o jeden procentní bod. Inflace byla v listopadu šest procent. Podle některých odborníků by ale pomoc neměla být plošná, ale cílená. Babišova dosluhující vláda měla v prohlášení, že prioritou MF bude zjednodušení a elektronizace daňového systému spolu s vytvořením portálu Moje daně. Nová koalice chce portál využít jako jedno inkasní místo na výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění. Jednotné místo navrhoval před lety tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) to zrušila. Chybou je podle Schillerové ohlášené zrušení elektronické evidence tržeb (EET) a parametrické úpravy kontrolního hlášení k DPH. "EET byl nejúčinnější nástroj, díky kterému jsme si mohli dovolit snižovat daně," uvedla Schillerová.