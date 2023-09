Babiš považuje za chybu, že místo Mafry nekoupil Blesk

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zpětně považuje za chybu, že se s Agrofertem před deseti lety rozhodl pro koupi vydavatelství Mafra, lepší by bylo podle něj koupit vydavatele deníku Blesk. Bývalý premiér to dnes řekl v rádiu Impuls. Agrofert z Babišových svěřenských fondů prodal minulý týden chemičku Synthesia, mediální společnost Mafra a firmu Londa, která provozuje stanice Impuls a RockZone, skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Babiš nechtěl prodej komentovat, protože na něj ani neměl vliv s ohledem na to, že není v představenstvu Agrofertu.

Babiš v úterý v projevu ve Sněmovně mimo jiné označil Agrofert za svou firmu, když prohlásil, že koalice zneužívá politickou moc na boj proti ní. Dnes odmítl tuto interpretaci svého výroku i tvrzení, že Mafru sám prodal. "Já nic neprodal, protože nic nevlastním. Fascinuje mě, že jsem se podle médií přiznal k vlastnictví Agrofertu. Já vždy Agrofert vlastnil, já ho vložil do svěřenských fondů a podle zákona jsem neměl na firmu žádný vliv, nechodil jsem na valné hromady. Neřídil jsem to," řekl dnes Impulsu.

Prodej Mafry je rozhodnutím Agrofertu a svěřenských fondů, řekl Babiš. "Rozhodly se tu divizi prodat, tak to prodaly," uvedl. S ohledem na to odmítl komentovat cenu transakce nebo to, jaké má s mediálním domem Pražák plány. Prohlásil, že Pražáka nikdy neviděl.

Babiš koupil Mafru v roce 2013 koupil od Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft. Začátkem roku 2017 pak Agrofert včetně Mafry a další svoji společnost SynBiol převedl do svěřenských fondů, přesto se ale podle kritiků od podnikání úplně neodstřihl. Babiš je také podle českého rejstříku evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Dnes Babiš uvedl, že zřejmě udělal chybu, že si nekoupil raději deník Blesk, který nyní spadá spolu s deníky Aha!, E15, Sport a několika desítkami časopisů pod Czech News Center. Firmu kontrolují finančníci Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří vydavatelství koupili koncem roku 2013 od německo-švýcarské společnosti Ringier Axel Springer AG. "Asi byla chyba, že jsem nekoupil Blesk, má přece jen nějaký vliv na řetězce, potraviny. Ale bylo to tak drahé, že jsem nakonec se rozhodl koupit Mafru. Blesk by byl pro skupinu lepší," řekl Babiš.