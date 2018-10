Praha - Cesty do Polska, Rakouska, na summit v Bruselu a do Velké Británie plánuje na příští dva týdny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z plánů jednotlivých cest, kterými se bude zabývat kabinet. Hlavním bodem programu v Polsku bude návštěva varšavského sídla Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, součástí návštěv by měly být i schůzky s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a britskou předsedkyní vlády Theresou Mayovou.

Příští pondělí stráví Babiš v Polsku. V sídle Frontexu by se měl seznámit s jeho činností. Babiš měl v září na neformálním summitu připomínky k plánu Evropské komise rozšířit počet příslušníku agentury ze stovek lidí na 10.000. V Polsku se setká s ředitelem agentury Fabricem Leggerim. "Poté delegace navštíví situační místnost s přímým přenosem pozorovacích prostředků. Následovat bude plenární jednání spojené s prezentací agentury," uvádí dokument pro vládu. Návštěvu by mělo zakončit krátké setkání Babiše s českými pracovníky.

V Polsku absolvuje premiér i pracovní schůzku se svým protějškem Morawieckým. Rozhovor se zaměří na aktuální témata Evropské unie, například migraci a víceletý finanční rámec. Programu návštěvy v Rakousku o dva dny později dominuje přednáška na téma "Podnikání a politika" na Vysoké škole managementu v Innsbrucku. Se studenty pak bude Babiš diskutovat o současné situaci v Evropě. Babiš se v Innsbrucku také setká s tamním starostou Georgem Willim.

Následně bude Babiš od příští středy do pátku v Bruselu, kde se zúčastní zasedání Evropské rady. Schůzka se bude zabývat zejména migrací, v návaznosti na zářijové jednání v Salcburku také bude přijímat závěry k tématu vnitřní bezpečnosti EU. Mluvit se bude i o brexitu a dalších otázkách zahraniční politiky.

Ve středu 24. října Babiš uskuteční první bilaterální pracovní návštěvu českého předsedy vlády v Londýně od února 2012. Jednat bude s Mayovou či starostou londýnské City Charlesem Bowmanem a zúčastní se jako hlavní host koncertu České filharmonie při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. S Mayovou bude Babiš mluvit o brexitu, budoucí bilaterální spolupráci po odchodu Británie z EU či zahraniční a bezpečnostní politice.