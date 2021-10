Babiš: PCR testy budou nově platit 72 hodin, antigenní jeden den

Praha - Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě zkrácení platnosti testů na koronavirus. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl nově PCR test platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. Zvažuje se také omezení počtu preventivních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Mluvčí ministerstva Daniel Köppl ČTK řekl, že kratší by mohla být i karanténa lidí po kontaktu s nakaženým, pokud by byla ukončená PCR testem. V pondělí úpravy projedná vláda. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová novinářům řekla, že nová karanténní pravidla budou účinná od 25. října.

V současné době platí antigenní test pro prokázání bezinfekčnosti 72 hodin a PCR test týden. "Zkrácení platnosti testů je podle mě motivační i proto, aby se lidé nechali naočkovat," uvedla hlavní hygienička. V okolních státech je podle ní platnost testů podstatně kratší. V Německu se od srpna zkrátila na 24 hodin u antigenního testu a 48 hodin u PCR. Na Slovensku platí PCR test 72 hodin a antigenní 48 hodin. V Rakousku je platnost testů stejná, jako ministerstvo nově navrhuje pro ČR.

Lidé mají z veřejného zdravotního pojištění nárok na jeden antigenní test za týden a navíc dva PCR testy do měsíce. Podle Babiše se dnes na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika mluvilo o tom, zda by hrazených testů nemělo být méně. "Bude potřeba, aby se k tomu vyjádřila příští koalice," řekl Babiš. Podle něj to ministr Adam Vojtěch (za ANO) probere se zvažovaným kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Celkem testování, preventivní, lidí po kontaktu s nakaženým i lidí s příznaky, stojí systém veřejného zdravotního pojištění asi miliardu korun měsíčně.

Karanténa po kontaktu s nakaženým trvá v současné době 14 dní. Kritizovali to například rodiče, jejichž děti musely být dva týdny v karanténě po zjištění pozitivního případu ve školní třídě. Nově by podle Köppla mohla být karanténa ukončena dříve negativním PCR testem. O kolik dní dříve by to bylo, zatím uvést nechtěl. Možnost ukončit karanténu negativním testem mají i Slovensko, Rakousko a Německo. V Německu nejdříve pátý den PCR testem nebo po sedmi dnech antigenním, v Rakousku po deseti dnech u lidí nakažených a po pěti dnech u kontaktů. Na Slovensku lidé bez příznaků mohou na test po pěti dnech.

Svrčinová také potvrdila, že se nechystají žádná nová plošná protiepidemická opatření. Pokud by se epidemická situace zhoršovala, bude se podle ní zvažovat například také uznávání antigenních testů, které už některé země pro prokázání bezinfekčnosti nepoužívají. Výrazné zhoršení by podle ní mohlo vést i k tomu, že nebudou uznávány žádné testy, jen očkování nebo prodělaná nemoc.

"I na úrovni Evropského společenství se diskutuje, že za plně chráněné budou považovaní lidé po třetí dávce," dodala. Podobný požadavek zatím zavedl pro přijíždějící do země například Izrael.