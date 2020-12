Babiš: Otázka zpřísnění opatření je věcí MZd

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá informace o tom, že by se kvůli zhoršení epidemie měla vláda v pondělí zabývat zpřísněním opatření proti covidu-19. Je to podle něj věcí ministerstva zdravotnictví, nikoli jiných členů vlády. Řekl to dnes novinářům po své návštěvě nemocnic v Praze. Reagoval tak na sobotní vyjádření vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), podle kterého Česko směřuje k dalšímu zpřísnění protikoronavirových opatření.

Hamáček řekl v sobotu serveru SeznamZpravy, že je jen otázka, od kdy se země přesune ze současného čtvrtého stupně opatření systému PES do nejpřísnějšího pátého stupně. Vláda by o tom podle něj měla jednat už v pondělí. Skóre PES pátému stupni rizika dnes odpovídá už třetí den. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) původně tvrdil, že po třech dnech vyššího stupně rizika by se mělo zvažovat o zpřísnění opatření.

"Já jsem opakovaně členům vlády říkal, aby se drželi svých kompetencí," uvedl dnes Babiš. Ústřední krizový štáb, který Hamáček vede, podle něj neřeší epidemiologickou situaci. "Pan Hamáček není ministr zdravotnictví. Na starosti to má pan ministr Blatný a ten o ničem neví, takže nevidím důvod, proč bychom to řešili. Každé opatření stojí peníze," řekl premiér.

Uvedl, že se dnes na své návštěvě v pražských nemocnicích ptal, zda se mění počet hospitalizovaných a dověděl se, že nikoli. "Počet hospitalizovaných je stabilizován," řekl. Vicepremiér Hamáček by se podle něj měl věnovat hlavně své funkci ministra vnitra. "Pan Hamáček by měl hlavně kontrolovat dodržování opatření a neřešit epidemiologickou situaci," dodal.

Kromě Nemocnice na Bulovce navštívil Babiš dnes ráno i pražskou Ústřední vojenskou nemocnici a Fakultní nemocnici v Motole, s jejichž vedeními o připravenosti na očkování už jednou tento týden jednal společně s ministrem Blatným. Na tiskovou konferenci po těchto návštěvách ve středu a v pátek přišel jen ministr, protože premiér spěchal do Sněmovny kvůli schvalování státního rozpočtu na příští rok.

V Česku v poslední době opět přibývá nakažených covidem-19. V sobotu přibylo 5281 případů této nemoci, což byl nejvyšší denní nárůst množství nakažených za sobotu od 7. listopadu. Podíl potvrzených případů na počtu provedených testů činil 26,8 procenta a byl tak podobný jako v pátek. Covidem-19 aktuálně trpí zhruba 80.500 lidí. Počty nemocných, kteří skončili v nemocnici, v sobotu klesl oproti pátku zhruba o tři stovky na 4484. Z toho 592 pacientů je ve vážném stavu. Od března na nemoc zemřelo 10.331 nemocných.