Babiš odmítl, že vláda odbývá zjištění NKÚ; kritizoval Kalu

Praha - Vláda dnes zrušila debatu o 16 zjištěních Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), protože prezident úřadu Miloslav Kala neměl čas. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že Kala omluvil svou účast kvůli plánovanému jednání kolegia NKÚ. Současně odmítl jeho slova, že se kabinet nezabývá nápravnými opatřeními. Kala v reakci uvedl, že premiér jeho omluvu písemně přijal a že ho premiérova reakce velmi překvapila.

"Je to lež pana prezidenta, bylo by dobré, aby nepouštěl tyto nesprávné informace," uvedl Babiš. Je tomu podle něj naopak, protože debaty o opatřeních k nápravě zjištění NKÚ Babiš využívá ke kontrole práce ministrů. Kala podle něj "dělá politiku".

"Mám možnost vidět, jak ministři reagují na jednotlivá zjištění NKÚ," uvedl Babiš. Dodal, že jeho kabinet si jako první dal na program výroční zprávu NKÚ. Na dnešek naplánovanou diskusi vláda kvůli Kalově nepřítomnosti odložila na konec září. Kalu také premiér vyzval, aby do médií nepouštěl "různá moudra".

"Z dnešního jednání vlády jsem se dopředu řádně omluvil a pan premiér mou omluvu písemně přijal. Taktéž mne ubezpečil, že je má účast na jednání pro něj důležitá, a proto mé žádosti vyhoví. Jeho nynější reakce mne proto velmi překvapila a nerozumím jí," uvedl Kala v prohlášení zaslaném ČTK. Zdůraznil, že původní termín projednávání kontrolních závěrů stanovil úřad vlády začátkem minulého týdne na 7. října. Teprve ve čtvrtek změnil premiér termín na dnešek. "Jak jsem uvedl ve své písemné omluvě, dnes jsem se bohužel z důvodu jednání Kolegia NKÚ nemohl jednání vlády zúčastnit. Předseda vlády ve své odpovědi akceptoval moje důvody a navrhl projednání kontrolních závěrů na 30. září," dodal Kala.

Kala minulý týden na jednání senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise uvedl, že vláda přestala projednávat nápravná opatření ministerstev k závěrům NKÚ. Změnu způsobu projednávání označil za chybu. Ministerstva tak už podle něj nejsou pod veřejným tlakem, aby nápravu provedla ve stanoveném termínu. Babiš k tomu dnes uvedl, že vláda závěry projednává, pokud z nich pro ministra vyplývá nějaký úkol, je poskytnuta vládě informace. Stejný systém projednávání prý dokonce navrhl šéfovi Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Vztahy vlády a NKÚ podle Babiše ovlivňuje zpolitizované vystupování předsedy NKÚ. Poznamenal, že doufá v to, že Kala nebude dalším kandidátem na prezidenta. Premiér zmínil jarní spor vlády o vyznění výroční zprávy úřadu i to, že do sporu jednáním s Kalou zasáhl i prezident Miloš Zeman. NKÚ tehdy ve své zprávě uvedl, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Babiš závěry NKÚ odmítl mimo jiné s tím, že Kala dělá opakovaně politiku, přitom se sám chová nehospodárně při stavbě nového sídla úřadu. Šéf NKÚ reagoval slovy, že dělá svou práci podle toho, co je definované v ústavě a zákoně.

Po společném jednání s Kalou u Zemana na Hradě pak Babiš uvedl, že účastníci dospěli k tomu, zlepší vzájemnou komunikaci.