Babiš: Odměna pro zdravotníky by mohla být podobná jako za jaro

Praha - Zdravotníci by mohli dostat za práci při podzimní druhé vlně covidu-19 podobné odměny jako za jaro. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes večer České televizi (ČT) řekl, že si zdravotníci odměny zaslouží a dostanou je zřejmě za říjen, listopad a prosinec. Zdravotníci v nemocnicích akutní a lůžkové péče dostali za období od března do května 75.000 korun, pokud mají celý úvazek.

"Teďka to dostanou znovu samozřejmě, zase to bude asi za tři měsíce - říjen, listopad, prosinec," řekl Babiš ČT. Zdravotníci si podle něj odměny zaslouží. "Když se podíváte, co se dělo při druhé vlně, kdy jsme měli obrovské počty hospitalizovaných, kolik lidí bohužel zemřelo, co se všechno tady dělo, tak to bylo ikskrát horší než za první vlny," doplnil.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden při sněmovních interpelacích řekl, že odměny za druhou vlnu covidu-19 by mohli zdravotníci dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. Za jaro obdrželi 75.000 korun. Ostatním pracovníkům náležela odměna 30.000 korun. Celkem na ně vláda schválila 11,5 milionu korun.

Tam, kde nemocnice nevyplatily zdravotníkům odměny dříve, dostali je z příspěvku státu k říjnové výplatě.