Babiš: Od 27. dubna budou možné bohoslužby, od 8. června neomezeně

Praha - Stát zřejmě umožní od 27. dubna za určitých podmínek konání veřejných bohoslužeb a náboženských obřadů. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl Rádiu Z, že podle jeho návrhu by se bohoslužby zpočátku mohly konat za účasti nejvýše 15 osob, od 11. května třiceti a od 25. května maximálně padesáti lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Od 8. června by už akce v kostelech neměly být omezeny počtem účastníků. Premiér řekl, že návrh projednal s kardinálem Dominikem Dukou i náměstkem ministra zdravotnictví, epidemiologem Romanem Prymulou, jednat o tom bude ještě vláda.

Kabinet v úterý představil harmonogram postupného uvolnění zákazů a omezení služeb a aktivit, později Babiš připustil, že na obnovení bohoslužeb zapomněli. Šéf krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dříve řekl, že tuto věc přinese na vládu jako podnět. Ministři budou formou videokonference jednat dnes odpoledne.

Ekumenická rada církví (ERC) a Česká biskupská konference (ČBK) se tento týden obrátily na premiéra, představitele vlády a krizový štáb s žádostí, aby se mohly konat veřejné bohoslužby při zachování preventivních opatření.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se letos slavily ve zvláštním režimu Velikonoce, hlavní křesťanské svátky. Lidé je trávili doma, sledovali bohoslužby on-line a nemohli navštěvovat chrámy k tradičním setkáním.