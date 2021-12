Babiš ocenil priority Francie pro předsednictví, hovořit chce o energetice

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ocenil prioritu Francie pro nadcházející předsednictví v Radě EU ohledně posílení schopnosti Evropské unie bránit vlastní vnější hranice. Řekl to dnes novinářům před odletem na setkání premiérů visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Budapešti. Na jednání chce hovořit zejména o energetice. Předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dnes poslal dopis s apelem na řešení emisních povolenek.

Šéf Elysejského paláce Macron ve čtvrtek řekl, že posílení suverenity EU, a zvláště jejích hranic, bude hlavní prioritou Francie za jejího předsednictví. To nastane v první polovině příštího roku. "Jsem velice rád, že na prvním místě je Evropa, která umí řídit a ochránit své hranice. Konečně budeme diskutovat o Schengenu, po tom volám už delší čas. Měli bychom mít jasnou strategii Schengenu," poznamenal Babiš, který je dlouhodobým příznivcem o začlenění dalších států do Schengenského prostoru.

Rostoucí cena emisních povolenek má podle Babiše vliv na cenu energie 20 až 30 procent. Podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně cena povolenky může tvořit zhruba až pětinu celkové ceny elektrické energie, reálně to ale bude s ohledem na různé tarify a smlouvy méně. Dnes ráno poslal Babiš Von der Leyenové k tématu dopis.

Cena emisních povolenek v Evropské unii minulou středu vystoupila na rekordních více než 90 eur (asi 2290 korun) za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent. K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí.

Babiš také reagoval na dokument Evropské komise, podle kterého celkově členské země EU slíbily přijmout 40.000 Afghánců, kterým ve vlasti hrozí nebezpečí po srpnovém převzetí moci radikálním islamistickým hnutím Tálibán.

"Podle mého názoru to není dobré řešení, my se k tomu samozřejmě nepřipojujeme. Zachránili jsme lidi, kteří nám pomáhali, zaměstnance našeho velvyslanectví, ale určitě další migranty přijímat nebudeme, protože zkrátka myslíme, že je potřeba vyřešit jejich problémy u nich doma," dodal.

Babiš také doufá v to, že dnešní jednání designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem povede i k tomu, aby mohl nový předseda vlády tento týden reprezentovat ČR na summitu Evropské unie. Pokud by byla vláda jmenována v pátek 17. prosince, o kterém se hovoří jako o možném termínu, jel by do Bruselu Babiš.