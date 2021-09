Babiš ocenil diplomaty a vojáky podílející se na evakuaci z Kábulu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Lichtenštejnském paláci v Praze ocenil medailí Karla Kramáře diplomaty a vojáky, kteří se v srpnu zasloužili o evakuaci zastupitelského úřadu a afghánských spolupracovníků české armády z Kábulu. Za osobní statečnost a profesionální nasazení při evakuaci v extrémních podmínkách ocenil velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna, jeho zástupce Štěpána Konopáska a hospodářku velvyslanectví Zuzanu Černou Vondráčkovou.

Za plánování a koordinaci evakuace předseda vlády ocenil generálporučíka Josefa Kopeckého, zástupce náčelníka generálního štábu generálmajora Milana Schulce a náčelníka odboru řízení operací plukovníka Josefa Nejedlého. Ocenění si odnesli ze zhruba půlhodinového ceremoniálu také kapitáni vojenského speciálu, který do Kábulu v těžkých podmínkách doletěl třikrát, Libor Tomolya a Michal Malý a 18 vojáků a příslušníků Vojenské policie.

Tomolya řídil druhý evakuační let, do Afghánistánu byl zvyklý létat s vojáky od počátků mise, své lety tam počítá na desítky. "Výjimečná byla tato cesta tím, že jsme měli velmi kusé informace o tom, jak to probíhá na letišti v Kábulu. Museli jsme se přizpůsobit situaci, která tam byla. Letiště, když jsem tam byl já, nebylo vůbec řízené. Dostali jsme informaci o tom, že můžeme přistát. Ale jak přistaneme, to bylo na nás. To jsme improvizovali," řekl novinářům. Všechny posádky jsou podle něj cvičeny tak, aby to zvládly.

"Díky profesionálnímu přístupu se podařilo efektivně provést záchrannou operaci, díky které se podařilo zachránit dvě stovky lidí," uvedl premiér. Vyzdvihl také osobní nasazení ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a nasazení příslušníků jednotky Vojenské policie KAMBA, která měla na starosti ochranu velvyslance i ambasády.

Medaile Karla Kramáře je pamětní ocenění udělované předsedou vlády za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. Medaile byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády a pojmenována po prvním československém premiérovi Karlu Kramářovi. Babiš ji dnes udělil poprvé. Jeho předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD) ji udělil slovenskému politologovi a signatáři Charty 77 Miroslavu Kusému a pamětníkovi holokaustu Jiřímu Bradymu.

Poté, co v srpnu hnutí Tálibán ovládlo většinu Afghánistánu, stáhlo Česko ze země pomocí tří letů 195 lidí. Šlo o zaměstnance ambasády, ostrahu, ale také o tamní tlumočníky a spolupracovníky, které pro tyto účely vybraly armáda a diplomacie. Podle zprávy ministerstva vnitra z minulého týdne v Česku ze 169 převezených Afghánců požádalo o mezinárodní ochranu, tedy azyl či doplňkovou ochranu, 152 evakuovaných. Ostatní mají v Česku jinou formu pobytu.