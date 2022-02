Babiš obhájil funkci předsedy ANO, ve vedení jsou Havlíček a Schillerová

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš obhájil na celostátním sněmu v Praze funkci předsedy hnutí ANO. Nejužší vedení opozičního hnutí se z poloviny obměnilo, dostali se do něj mimo jiné vicepremiéři bývalé Babišovy vlády Karel Havlíček a Alena Schillerová. Babiš ve svém úvodním projevu uvedl, že ANO musí v každém případě postavit vlastního kvalitního kandidáta do prezidentské volby na začátku příštího roku. Odmítl však oznámit, zda jím bude sám. Definitivní rozhodnutí chce sdělit v září.

Babiš je zakladatelem ANO, které od počátku vede. Dnes několikrát připomněl, že subjekt oslaví deset let. "Všichni nám předpovídali budoucnost Strany zelených, Věcí veřejných a všech těch pokusů a omylů minulosti. My se za deset let stali největší politickou silou," řekl. Na sněmu dostal hlasy 76 z 95 delegátů. Protikandidáta dnes neměl, také o další funkce v nejužším vedení usiloval vždy stejný počet kandidátů, jako byl počet obsazovaných míst.

Prvním místopředsedou se stal s podporou 82 z 93 delegátů Havlíček, ministr průmyslu a obchodu i dopravy Babišovy vlády, která uvolnila v prosinci své místo kabinetu Petra Fialy (ODS). Členem ANO je od loňského října. Delegátům řekl, že kvůli práci ve Sněmovně a pro nyní opoziční hnutí odmítl nabídky z byznysu. Podobně jako Babiš poukázal Havlíček na to, že vládnutí v posledních dvou letech výrazně narušila koronavirová epidemie.

Post prvního místopředsedy ANO byl od října 2020 neobsazený. Vzdal se ho tehdy Jaroslav Faltýnek po nočním setkání s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci, která měla být podle protikoronavirových opatření zavřená. Faltýnek dnes ustoupil i od kandidatury na místopředsedu. "Myslím, že deset let je tak akorát," dodal. Dál je připraven pracovat jako místopředseda poslanců ANO a sněmovního zemědělského výboru.

Řadovými místopředsedy ANO zůstali bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec a dřívější šéf Sněmovny Radek Vondráček, nově jsou jimi šéfka poslaneckého klubu Schillerová a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. V projevech se kandidatury vzdali také místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová a ostravský primátor Tomáš Macura. Vnitrostranický kritik to zdůvodnil tím, že se mu nepodařilo vybudit poptávku k vnitřní diskusi. Kritizoval, že ve městech volí ANO jen penzisté a "městská chudina". Apeloval na to, aby se opoziční hnutí snažilo přitáhnout hlasy mladých lidí, živnostníků a podnikatelů.

Babiš zatím "z vícero důvodů" neřekne, zda bude kandidovat v prezidentské volbě. Definitivně se plánuje vyjádřit v září, protože se jedná o nejzazší možný termín. "Plno lidí chce, abych do prezidentské volby šel. Ať už se o Hrad pokusím, nebo ne, ANO musí postavit kvalitního kandidáta, který osloví lidi napříč společností," uvedl. Kandidát ANO by podle něj měl dělat vše pro spojování lidí a pracovat i pro ty, kdo ho nevolili.

Porážku ANO v loňských volbách Babiš přisoudil koronavirové pandemii. Zkritizoval tehdejší opoziční strany, které aktuálně tvoří Fialův kabinet, že covidovou krizi zneužívaly v politickém boji proti hnutí. Předtím Babiš v projevu rekapituloval předchozích deset let a kauzy, které se ho týkaly. Stojí si za tím, že při povolební situaci byl odchod do opozice jedinou rozumnou cestou, i když tím podle svých slov "rozzlobil" prezidenta Miloše Zemana. Ten byl připraven Babišovi dát dva pokusy na sestavení vlády, předseda ANO to ale nakonec odmítl.

Při příležitosti sněmu hnutí připravilo novou knížku Může za to Babiš a jeho vláda, která obsahuje výčet kroků kabinetu. U bývalého ministerského předsedy jde už o třetí publikaci, předchozí dvě vyšly před parlamentními volbami v letech 2017 a 2021. Název podle Babiše odkazuje na to, že podle nynějšího kabinetu či komentářů může ANO za všechno i čtyři měsíce po volbách, kdy je v opozici.

Babišovi popřáli ke znovuzvolení premiér Fiala či vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). "Doufám, že jeho slova o konstruktivní opozici nezůstanou jen na papíře," uvedl na twitteru Fiala. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá ve spolupráci na zlepšování životů českých občanů.