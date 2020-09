Babiš: Nový emisní cíl EU pro rok 2030 je pro ČR nereálný

Praha - Snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 55 procent proti roku 1990 v následujících deseti letech je v Česku nereálné. Novinářům to dnes před odletem do Bruselu řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který bude o záležitosti jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Komise minulý týden navrhla zpřísnění emisního cíle pro rok 2030, dosavadní plán počítal s poklesem o 40 procent proti roku 1990.

"Tenhle návrh je absolutně nereálný pro Českou republiku, nejsme schopni to plnit," řekl Babiš. Dal to do souvislosti se zmenšením plochy lesů v důsledku kůrovcové kalamity, což se podle Babiše negativně projevuje až šesti procentními body u emisí CO2. Vysazování nových stromů se podle něj projeví až v delším časovém horizontu, než je rok 2030.

Babiš také kritizoval skutečnost, že stanovení emisního cíle nepředcházely studie hodnotící dopady takového opatření na ekonomiky členských zemí EU. "Dopadové studie mají být až v říjnu, to je samozřejmě špatně," řekl.

Část států EU už minulý týden dala najevo, že s novým klimatickým cílem EU nesouhlasí. Podle nich bude problém už se splněním současného cíle. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už v květnu při debatě o klimatické politice EU uvedl, že ČR by měla zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent oproti roku 1990.

Emise skleníkových plynů z dopravy v ČR setrvale rostou, od roku 2000 o 53,8 procenta. Naopak výrazně klesají emise z energetického průmyslu. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2018. V období 1990 až 2017 celkově poklesly emise skleníkových plynů o 35,1 procenta, mezi lety 2016 a 2017 pak 0,9 procenta.