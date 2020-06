Babiš nevidí důvod měnit vládu, KSČM chce odvolat Petříčka

Sokolov - Premiér Andrej Babiš (ANO) nevidí nyní důvod ke změnám ve vládě. Nemá ani informace o tom, že by KSČM, která menšinový kabinet toleruje, nepodpořila některé vládní návrhy, pokud by ve funkci zůstal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Babiš to novinářům řekl dnes při návštěvě Karlovarského kraje. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu Českému rozhlasu řekl, že KSČM bude tlačit na odvolání šéfa diplomacie. Pokud k tomu Babiš nepřistoupí, komunisté prý nebudou hlasovat pro některé neupřesněné vládní návrhy.

Babiš dnes řekl, že o požadavcích předsedy KSČM Vojtěcha Filipa neví. "Pan Petříček je nominant ČSSD a my máme koaliční smlouvu. Je to pro mě nová informace, i když vím, že pan předseda Filip má dlouhodobě výhrady vůči panu ministrovi. Ale já tu koaliční dohodu držím, a tak to v tuto chvíli ani nemohu komentovat," řekl Babiš. Podle koaliční smlouvy se výměny ministrů mohou konat pouze se souhlasem strany, která je do kabinetu nominovala.

Předseda komunistů kritizuje Petříčka dlouhodobě. Ve středu Filip uvedl, že KSČM bude usilovat o jeho odchod z kabinetu, ve hře je i omezení podpory pro vládní návrhy. Neupřesnil, o jaké by šlo, prý jich je dost. "Panu premiérovi jsem řekl, jaké kroky budeme činit," uvedl v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Filip Petříčkovi vytýká zejména skutečnost, že se připojil ke společnému prohlášení ministrů zahraničí devíti zemí střední a východní Evropy a Spojených států, kteří upozorňovali, že konec druhé světové války nepřinesl všem svobodu, neboť velká část Evropy se dostala do mocenské sféry Sovětského svazu.